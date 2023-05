Google werkte aan tweede toestel met vouwbaar scherm

De Google Pixel Fold is het eerste toestel van de zoekgigant met een opvouwbaar scherm. Een hooggeplaatste medewerker van het bedrijf laat weten dat er werd gewerkt aan een tweede toestel met flexibel scherm.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

“Tweede toestel met flexibel scherm was niet goed genoeg”

Die uitspraak werd gedaan door Ivy Ross, ‘head of design hardware’ van Google in de Made by Google-podcast. Volgens Ross voldeed het apparaat niet aan de eisen die Google stelde en was het dus niet goed genoeg om op de markt te brengen.

Om wat voor type foldable het gaat wordt niet duidelijk in de podcast. Het gaat zeer waarschijnlijk om een toestel wat lijkt op de Motorola Razr of Samsung Galaxy Flip. Of er momenteel nog wordt gewerkt aan dit model is nog de vraag. Volgens een eerder uitgelekte roadmap zou Google pas in 2025 een klaptelefoon willen uitbrengen.

Alle ogen gericht op de Pixel Fold

Begin mei is de Google Pixel Fold gepresenteerd, die verkrijgbaar is in een aantal landen, waaronder Duitsland. De vanafprijs voor het apparaat bedraagt 1899 euro en hij is verkrijgbaar in twee kleuren: wit en zwart. Het kloppende hart is de Tensor G2-chip, die ook aanwezig is bij de Google Pixel 7, Pixel 7 Pro en gloednieuwe Pixel 7a.

Het buitenste scherm is 5,8 inch groot en heeft een resolutie van 2092 bij 1080 pixels. Vouw je het toestel open, dan maak je gebruik van een 7,6 inch-scherm met een resolutie van 2208 bij 1840 pixels. Daar overheen is een laagje ultrathin glass gelegd, wat sterk, maar ook flexibel is. Beide schermen hebben een kleurrijk amoled-display, waar kleuren vanaf spatten en zwart ook echt zwart is.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De Pixel Fold heeft in totaal vijf camera’s, waarvan je er drie vindt op de achterkant. De hoofdcamera heeft een resolutie van 64 megapixel en ook een groothoeklens is aanwezig. Dan is er ook nog de telelens, waarmee je tot vijf keer optische zoom gebruikt. Het apparaat draait op Android 13, dat geoptimaliseerd is voor grote schermen, waardoor multitasken fijner werkt.

Of we het toestel ooit officieel in Nederland of België gaan zien, is nog de vraag. Voor nu heeft Google besloten om de Pixel Fold uit te brengen in een geselecteerd aantal landen. Het kan natuurlijk wel dat het vouwbare toestel te koop komt via grijze import.

Meer lezen over Google: