Later dit jaar wordt het mogelijk om Twitter-reacties uit te schakelen. Ook kun je er dan voor kiezen dat alleen door jou geselecteerde personen mogen reageren. Twitter hoopt hiermee negatieve commentaren tegen te gaan.



Twitter-reacties uitzetten straks mogelijk

Tijdens het opstellen van een bericht kun je straks kiezen uit vier soorten ‘publiek’ die op je tweet mogen reageren: Globaal, Groep, Panel en Mededeling. Kies je eerstgenoemde, dan kan iedereen een reactie achterlaten. Groep zorgt ervoor dat alleen mensen die jou volgen iets kunnen zeggen. Ook personen die je in de tweet zelf vermeldt, kunnen bijdragen.

Deze vlieger gaat ook op voor Panel, met als groot verschil dat alleen mensen die je specifiek noemt (@) iets kunnen zeggen. Kies je voor de laatste optie, dan kunnen er helemaal geen Twitter-reacties geplaatst worden. De nieuwe opties worden momenteel getest door een klein groepje gebruikers. Later dit jaar rollen de reactiemogelijkheden voor iedereen uit.

Iedereen die weleens op Twitter zit, weet dat de gemoederen hoog kunnen oplopen. Het is dan ook niet lastig om getuige te zijn van een digitale ruzie. Twitter wil deze negativiteit met de nieuwe opties tegengaan, en een positief gesprek op gang brengen. Ook wordt op deze manier voorkomen dat bots automatische reacties achter kunnen laten.

De afgelopen maanden rolt Twitter veel nieuwe functies uit. Onlangs kondigde men bijvoorbeeld Topics aan, een manier om op de hoogte te blijven van je favoriete onderwerpen. Al deze nieuwe functies zijn erop gericht om Twitter een ‘gezellige’ plek te maken. Het bedrijf gaat hiermee bijvoorbeeld Facebook achterna, dat sinds jaar en dag privégroepen heeft.

