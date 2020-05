Twitter test een nieuwe functie, waarmee je de controle krijgt over wie er op Twitter reacties mag plaatsen op jouw tweets.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Beperk wie er op Twitter reacties mag plaatsen

Twitter is niet voor iedereen een leuke plek om berichtjes te delen. Dat komt door de talloze nare reacties die op een tweet kunnen volgen. Daar heeft het sociale netwerk nu wat op bedacht. Onder een kleine groep gebruikers wordt de mogelijkheid getest om zelf te bepalen wie er op een tweet mag reageren.

Twitteraars krijgen drie opties om uit te kiezen:

Iedereen: Dat betekent dat iedereen op Twitter een reactie onder de tweet kan plaatsen.

Dat betekent dat iedereen op Twitter een reactie onder de tweet kan plaatsen. Personen die jij volgt: Dat betekent dat alleen mensen op de tweet kunnen reageren als jij ze volgt op Twitter.

Dat betekent dat alleen mensen op de tweet kunnen reageren als jij ze volgt op Twitter. Alleen mensen die jij vermeldt: Dat betekent dat enkel mensen kunnen reageren op een tweet als jij ze in die tweet hebt vernoemd.

Mensen die je noemt in een tweet kunnen dus altijd reageren. Kies je voor de optie ‘Alleen mensen die jij vermeldt’ en noem je niemand, dan kan niemand reageren. Twitter maakt daar zelf een grapje mee met de tweet: ‘Reageer als er een betere app is’. Niemand kan op die tweet reageren.

Kritiek

De nieuwe functie moet van Twitter een fijnere plek maken. Toch is er ook veel kritiek op de toevoeging. Hoewel het lastiger wordt om te reageren, kan het bericht nog wel geretweet worden. Ook als een ‘quote retweet’. Daar kan vervolgens weer door iedereen op worden gereageerd.

Kleine test

Volgens Twitter gaat dit om een globale test bij een kleine groep gebruikers. De kans is dus groot dat je de functie zelf nog niet hebt. Zorg er in ieder geval voor dat je de nieuwste versie van de app downloadt. Twitter vind je in de Play Store via onderstaande link.

→ Download Twitter in Google Play (gratis)

Twitter verwijderen

Wil je stoppen met Twitter? Dan kan het verstandig zijn om je hele account te verwijderen, zodat je oude berichtjes niet meer te lezen zijn. Zo kun je jouw Twitter verwijderen in vier stappen.

Lees het laatste nieuws over Twitter