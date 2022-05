Twitter test ‘Twitter Circle’: bepaal zelf wie je tweets kan lezen

Wil je sommige tweets met de hele wereld delen, maar andere berichtjes met een kleiner publiek? Goed nieuws, want Twitter test een functie die dat mogelijk maakt. ‘Twitter Circle’ laat je zelf bepalen wie jouw bericht kan lezen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Twitter Circle: tweets voor een select publiek

Je kunt je tweets op dit moment met de hele wereld delen óf ze volledig afschermen van iedereen die jou niet volgt. Binnenkort komt daar waarschijnlijk een derde optie bij. Twitter test namelijk een nieuwe functie: Twitter Circle. Dat is eigenlijk een soort middenweg. Je creëert een kring van maximaal 150 mensen die jouw intiemere berichten mogen lezen.

Als je een bericht plaatst, vraagt Twitter straks of je je tweet met iedereen wil delen of alleen met je ‘Circle’. Je kunt deze kring continu aanpassen naar gelang de aard van het bericht dat je tikt. Instagram heeft al een vergelijkbare functie genaamd ‘Beste vrienden’. Daarmee creëer je een lijst namen met wie je een bepaalde story wil delen.

Twitter zegt dat de functie direct beschikbaar is voor sommige gebruikers. Het is nog niet bekend wanneer iedereen van Twitter Circle kan genieten. Laat het zeker even weten in de reacties als jij tot de gelukkigen behoort die deze nieuwe manier van tweeten al kan testen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Roerige tijden voor Twitter

Twitter Circle komt op een roerig moment in de geschiedenis van het medium. Vorige week kocht Elon Musk Twitter op en veel gebruikers vragen zich af wat dit betekent voor de toekomst. Musk wil de algoritmes achter het platform transparant maken en zogeheten ‘spambots’ aanpakken. Daardoor moeten er straks alleen nog echte mensen te vinden zijn op Twitter en geen programmaatjes meer die automatische berichten plaatsen.

Tegelijk maken sommige mensen zich zorgen. Musk wil de vrijheid van meningsuiting breder uitleggen en aanstootgevende berichten minder snel verwijderen. Dat zou tot meer racisme en pestgedrag kunnen leiden op het platform.

Lees meer over Twitter: