Blijf je op Twitter? Doe dan deze 4 dingen voor je veiligheid

Hoewel er veel wordt gesproken over Twitter-alternatieven sinds de overname door Elon Musk, blijven veel twitteraars het sociale netwerk gebruiken. Tweet je ook door? Denk dan aan deze vier dingen voor je veiligheid.

Twitter veiligheid: let hier op

Sinds Elon Musk Twitter heeft overgenomen, is er veel gebeurd bij het sociale netwerk. Er zijn een hoop mensen ontslagen en er worden rap nieuwe functies geïntroduceerd, zoals abonnementen en vinkjes.

Voormalige medewerkers waarschuwen nu dat de dienst mogelijk steeds instabieler wordt. Dat komt deels doordat Elon Musk geen tijd geeft om nieuwe functies uitvoerig te testen, maar ook omdat er veel minder personeel is om het platform stabiel te houden.

Blijf je ondanks alles Twitter gebruiken, dan is het slim om enkele acties te ondernemen om ervoor te zorgen dat wat er in mogelijk in de toekomst gebeurt, zo weinig mogelijk impact heeft op jou.

1. Download je archief

Door de onzekerheid over de toekomst van Twitter, is het slim om een archief van al je tweets te downloaden als je waarde hecht aan wat je op Twitter hebt gepubliceerd.

Daarvoor ga je in de Twitter-app naar de instellingen en ga je naar ‘Jouw account’. Daar kies je voor ‘Download een archief van je gegevens’. Vervolgens moet je inloggen met je Twitter-account op de Twitter-website. Daar druk je op de blauwe knop ‘Request archive’.

Vervolgens kan het 24 uur duren tot je weer wat hoort. Zodra je download klaar is, krijg je een e-mail of een notificatie.

2. Ontkoppel de apps en accounts die je toegang geeft via je Twitter-account

In de loop van de jaren heb je mogelijk je Twitter-account gekoppeld aan andere apps. Bijvoorbeeld om snel ergens in te kunnen loggen via je Twitter-inloggegevens. Het is slim om langs deze apps te gaan en er zoveel mogelijk te ontkoppelen.

Daarvoor ga je in de Twitter-app naar de instellingen en kies je voor ‘Beveiliging en accounttoegang’. Daar kijk je bij ‘Apps en sessies’ en vervolgens ‘Connected apps’. Tik op een app en op ‘Revoke app permissions’ om de connectie te verwijderen.

Bij ‘Beveiliging en accounttoegang’ kun je ook kijken bij ‘Gekoppelde accounts’ om te zien of je accounts aan Twitter hebt gekoppeld, waarna je die ook kunt verwijderen.

3. Schakel tweestapsverificatie in

Het is belangrijker dan ooit om je beveiliging goed op orde te hebben. Dat betekent een sterk wachtwoord en bovenal het inschakelen van tweefactorverificatie. Ga daarvoor in de Twitter-app naar instellingen. Ga daar naar ‘Beveiliging en accounttoegang’ en kies voor ‘Beveiliging’.

Daar vind je de optie ‘Tweestapsverificatie’. Hiermee zorg je dat je naast een wachtwoord ook een code moet invullen om toegang te krijgen tot je account. Je kunt voor die code kiezen tussen een verificatie-app, een sms of een beveiligingssleutel.

4. Deel geen gevoelige info (ook niet in DM’s of een privéaccount!)

Hoewel het sowieso niet slim om zeer gevoelige informatie te delen op Twitter, zelfs al is het via DM’s of een privéaccount, moet je daar nu extra voorzichtig mee zijn. Aangezien de veiligheid en de stabiliteit van het platform geen prioriteit lijkt te hebben, weet je gewoon niet zeker hoe privé die informatie is en blijft.

Plaats dus ook geen foto’s op je privé-account waarvan het gevaarlijk kan zijn als iemand die te zien krijgt die geen toegang heeft tot je privé-account.

Je Twitter-account verwijderen

Vertrouw je het helemaal niet meer? Dan kun je natuurlijk ook je Twitter-account verwijderen. Je kunt er voor kiezen om eerst alle tweets op Twitter-profiel te wissen, omdat deze anders een maand worden bewaard na het deactiveren van je account. Vervolgens verwijder je jouw Twitter-account in vier stappen.

Zoek je vervolgens wat anders, dan zetten we de beste Twitter-alternatieven voor je op een rij.

