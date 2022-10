8 manieren waarop Twitter voor jou gaat veranderen met Musk aan top

Elon Musk is nu de ‘Chief Twit’ van Twitter en dat ga je merken. Deze Twitter veranderingen zijn voor jou relevant.

Twitter veranderingen door Elon Musk

Elon Musk is nu officieel de nieuwe baas van Twitter, waarmee een prijs gemoeid is van 44 miljard dollar. Achter de schermen gebeurt er een hele hoop bij het sociale netwerk. De oude leiding is ontslagen, andere werknemers dreigen ook hun baan te verliezen en er worden verschillende veranderingen doorgevoerd op het platform.

Vooral dat laatste punt is interessant voor jou. In de nabije toekomst zal er waarschijnlijk nog veel meer gebeuren, maar op dit moment zijn dit de belangrijkste veranderingen op Twitter voor jou.

1. Je vinkje verdwijnt

Heb je een mooi blauw vinkje naast je naam, omdat je geverifieerd bent op Twitter? Gefeliciteerd! Maar hopelijk ben je er niet te gehecht aan. Musk wil namelijk dat gebruikers gaan betalen voor zo’n gewild vinkje. Dat is geen toekomstvisie, maar iets dat op 7 november al werkelijkheid moet zijn.

2. Meer functies achter abonnement

Op dit moment verdient Twitter het meeste geld via advertenties. Musk wil dat veranderen door meer geld te verdienen aan abonnementen. Twitter Blue is een al bestaand abonnement dat op dit moment alleen nog actief is in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

Met Twitter Blue krijg je meer functies, zoals binnenkort de mogelijk om een verzonden tweet aan te passen en dus een blauw vinkje. Elon Musk zou de mogelijkheden van Twitter Blue verder willen uitbreiden en de prijs willen verhogen naar mogelijk 19,99 dollar per maand. Dat is een duur vinkje!

3. Verificatie werkt straks anders

Geverifieerd worden op Twitter gaat ook anders werken. Op dit moment moet je een aanvraag indienen, aangeven waarom je geverifieerd wil worden (bijvoorbeeld omdat je journalist bent), bewijsmateriaal aanleveren en zelfs een kopie van je identiteitsbewijs uploaden. Musk heeft aangegeven dat het hele verificatieproces wordt herbekeken. Onder andere om het aantal botaccounts op het platform tegen te gaan.

4. Nieuwe landingspagina

Als je uitgelogd bent en je gaat naar Twitter.com, dan kreeg je voorheen gewoon een inlogpagina te zien. Vanaf nu zie daar de pagina met welke tweets en nieuwsberichten trending zijn. Op die manier hoopt Musk mogelijk dat meer mensen interesse krijgen in wat er op Twitter te zien is, waarna ze een account aanmaken.

5. Gebruikers gaan weg

Menig Twitter-gebruiker heeft aangegeven te vertrekken van het platform nu Elon Musk aan het hoofd staat. Dat is concreet te merken, omdat de volgersaantallen van sommige gebruikers daalt. Veel van deze gebruikers vertrekken naar het alternatieve sociale netwerk Mastodon. Dit sociale netwerk stelt tienduizenden nieuwe gebruikers per dag te krijgen.

6. Verbannen personen keren terug

Elon Musk wil van Twitter een platform maken waarin iedereen hun zegje mag doen. Dat betekent dat mensen die eerder zijn verbannen, omdat hun uitspraken tegen de regels in gingen, weer terug mogen keren. Het belangrijkste voorbeeld daarvan is Donald Trump.

7. Moderatie gaat anders werken

Dat mensen die voorheen verbannen waren van Twitter nu weer terug mogen keren, betekent ook dat de regels over wat wel en wat niet mag verandert. Musk stelt dat er een raad wordt opgericht om deze nieuwe regels te bepalen. Wat er precies gaat veranderen is nog niet bekend. Nadat duidelijk werd dat Elon Musk de nieuwe baas van Twitter was, steeg het gebruik van het N-woord op Twitter met meer dan 500 procent.

8. Keert Vine terug?

Wat er verder gaat veranderen is niet te voorspellen. Soms begint het met een simpele tweet van Musk, waarna de wijziging al snel een realiteit wordt. Daarom is de tweet opvallend waarin Musk aan zijn volgers vraagt: ‘Vine terugbrengen?’

Vine was een populaire app voor video’s van maximaal zes seconden. De app werd door Twitter overgenomen die het vervolgens heeft stopgezet. Inmiddels heeft TikTok de rol van Vine overgenomen, met korte, toegankelijke video’s. Wie weet keert Vine dus weer terug als concurrent van TikTok?

