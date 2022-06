Typfouten op WhatsApp? Binnenkort kun je verstuurde berichten wijzigen

We sturen allemaal wel eens een WhatsAppje met gênante dt-fouten naar een vriend(in), familielid of collega. Binnenkort kunnen we deze typfouten achteraf wijzigen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spel- en typfouten op WhatsApp binnenkort verleden tijd

WhatsApp werkt aan een functie die het mogelijk maakt om verstuurde berichten te bewerken. Dat betekent dat je slordige spel- en typfouten uit je WhatsAppjes kunt halen. Heel handig, want iedereen zit er wel eens naast. De informatie komt van WABetaInfo, een website die WhatsApp-testversies afstruint voor nieuwigheden. De bewerkfunctie is te zien in een aantal Engelstalige screenshots.

Op de schermafbeeldingen zien we een menu met de optie ‘Edit’. Je roept dit menu waarschijnlijk op door een bericht lang ingedrukt te houden. Het is nog onduidelijk of de feature tijdsgebonden is, zoals de huidige verwijderfunctie. Wellicht krijgen gebruikers ongeveer een uur om eventuele typfouten weg te halen.

WABetaInfo denkt dat de bewerkfunctie ‘de nieuwe grote functie van WhatsApp is’. Er is echter nog een hoop onduidelijk. Waarschijnlijk komt de mogelijkheid om verstuurde berichten te bewerken naar Android, iOS en de desktopversie van de berichten-app – maar wanneer? Dat is nog maar de vraag. Er is momenteel ook nog geen bètaversie beschikbaar.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Functie was jaren geleden al in ontwikkeling

Er is helaas ook nog een mogelijkheid dat we onze typfouten op WhatsApp nooit kunnen gaan aanpassen. Volgens WABetaInfo broedde de chat-app meer dan vijf jaar geleden al op plannen voor het ontwikkelen van een soortgelijke feature. Deze plannen zijn destijds van de baan geschoven.

WhatsApp zelf bracht tot nu toe nog niks naar buiten over de nieuwe bewerkfunctie. De kans is echter groot dat het bedrijf binnenkort een nieuwe testversie uitbrengt met de feature aan boord. Vanaf dan is het aftellen en kunnen we spel- en typfouten op WhatsApp voor altijd de nek omdraaien.

We houden je bij Android Planet graag op de hoogte van al het laatste WhatsApp-nieuws. Houd hiervoor de website in de gaten. Schrijf je ook even in voor de Android Planet-nieuwsbrief en download de Android Planet-app. Tot slot kun je ons volgen op Instagram of Facebook. Zo weet je zeker dat je geen enkel artikel mist.