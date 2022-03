Ubuntu Touch wil een alternatief zijn voor Android

Het enige redelijke alternatief voor Android is iOS, maar dat moet toch anders kunnen? Ubuntu Touch doet een poging om mensen over de streep te trekken.

Ubuntu Touch: een alternatief voor Android?

Je kunt een smartphone met Android kopen, of een iPhone met iOS erop. Dat zijn ruwweg de twee keuzes op de markt. Er zijn wel alternatieven natuurlijk, maar die zijn zo obscuur dat het voor de gemiddelde consument eigenlijk niet relevant is.

Microsoft was even een interessante derde speler. Toch waren Windows Phone en later Windows 10 Mobile niet succesvol genoeg.

De grootste ‘alternatieven’ die je nu kunt vinden zijn allemaal gebaseerd op Android. Denk aan BlackBerry Secure, HarmonyOS van Huawei, Amazon Fire OS, LineageOS, enzovoort. Stuk voor stuk alternatieven voor Android van Google, maar tegelijkertijd ook allemaal gebaseerd op Android.

Grote problemen

Toch blijven partijen strijden om een echt alternatief te bieden, maar die lopen al snel tegen twee grote problemen aan. Allereerst is het erg lastig om aantrekkelijk te zijn voor een groot publiek, omdat je zonder Google en de Play Store ook niet alle apps kunt aanbieden die mensen willen gebruiken.

Daarnaast is het een groot probleem dat deze alternatieven meestal door en voor echte techliefhebbers zijn gemaakt. Ze zijn daardoor niet makkelijk te installeren en gebruiken. Een opvallende speler is Ubuntu Touch, dat met een makkelijk te begrijpen installer in ieder geval dit tweede probleem aanpakt.

Open source

Ubuntu Touch is een open source besturingssysteem. Dat betekent dat iedereen kan zien wat er met gebeurt met de code achter de schermen, en dus ook wie er je data kan inzien. Het OS wordt gemaakt door UBPorts. Een stichting die naar eigen zeggen “gelooft in een open, transparante en veilige wereld waarin je de keuze hebt om zelf je mobiele besturingssysteem te kiezen, onafhankelijk van de hardware die je gebruikt.”

Daar hoort onder andere bij dat er geen profiel wordt gemaakt van gebruikers en apps geen data verzamelen voor het aanbieden van advertenties.

Ubuntu is een Afrikaans concept dat staat voor een groep die samen iets bereikt, door te geven, nemen en delen. Ubuntu Touch wordt ontwikkeld door een gemeenschap aan enthousiaste gebruikers.

En de apps dan?

En de apps? Dat blijft een lastig verhaal. Op dit moment staan er 1200 applicaties in de Ubuntu Touch-appwinkel. Deze apps kun je hier zelf bekijken. Zoals je snapt, mist er nog een hoop. Denk aan de verschillende applicaties van Google, Spotify, Storytel, Pocket Casts, PostNL, ING, Rabobank, Netflix enzovoort.

Daarnaast werken de apps die er zijn niet altijd even makkelijk. Dat komt doordat de makers van de apps Ubuntu Touch nog niet ondersteunen, en dat door de kleine hoeveelheid gebruikers voorlopig ook niet gaan doen. Meta wil Instagram bijvoorbeeld niet eens een eigen tablet-app geven, omdat er te weinig gebruikers zouden zijn. Dan gaat het bedrijf Instagram of WhatsApp ook echt niet naar Ubuntu Touch overzetten.

Toch staat WhatsApp in de Ubuntu Touch-store. Dat gaat om een webversie van WhatsApp. Om deze te gebruiken, heb je alsnog een Android- of iOS-toestel nodig waar WhatsApp op draait. Wil je chat-app Slack gebruiken op je Ubuntu Touch-telefoon? Dat kan best, maar alleen als webversie die erg traag werkt.

De toekomst van Ubuntu Touch

Ubuntu Touch werkt nu op zestig verschillende soorten smartphones. Niet een enorm aanbod dus, maar onder andere wel de Pixel 3a, OnePlus 6 en 6T, Fairphone 3 (Plus) en verschillende toestellen van Xiaomi.

Ubuntu Touch heeft als doel om in 2026 een “substantieel aantal” wereldwijde gebruikers te hebben. Dat is natuurlijk een beetje vaag, maar de ambitie is er. Er is bijvoorbeeld een samenwerking met de Duitse fabrikant Volla, die Ubuntu Touch al standaard op zijn smartphones zet.

UBPorts geeft toe dat huidige klanten meer tijd in hun toestel moeten stoppen dan als ze een Android-smartphone in huis halen, maar de ontwikkeling is in volle gang om in de toekomst ook het grote publiek over te laten stappen. Wil je er nu al mee aan de slag, dan kun je hier de installer vinden.

Alternatieven voor Google

Wil je minder met Google delen, dan zijn er verschillende alternatieven. Met deze zoekmachines zoek je zonder Google. Ook zetten we enkele Google Maps-alternatieven voor je op een rijtje. En wist je dat je op een Fairphone ook /e/OS kunt installeren? Dat is een besturingssysteem zonder Google.