Uitleg: welke vormen van beeldstabilisatie zijn er?

Bijna alle smartphonecamera’s beschikken tegenwoordig over een vorm van stabilisatie om trillingen tegen te gaan. In dit artikel leggen we uit welke varianten van beeldstabilisatie er zijn en hoe ze verschillen.

Deze vormen van beeldstabilisatie zijn er

Als je fotografeert, zijn je handen je grootste vijand. Die kun je immers nooit helemaal stilhouden, waardoor je smartphone altijd een beetje meetrilt. Dat kan zeker bij weinig licht al snel tot bewogen foto’s leiden. Daarom werken fabrikanten met beeldstabilisatie om die bewegingen op te vangen. In dit artikel zetten we de verschillende vormen hiervan op een rij met hun plus- en minpunten.

EIS

De meest eenvoudige vorm is EIS, ofwel Electronic Image Stabilization. Deze digitale stabilisatie wordt vooral ingezet voor video’s. Hierbij gebruikt je smartphone zijn acceleratiemeter om te bepalen wanneer je beweegt. Vervolgens wordt er ingezoomd op het beeld en snijdt het toestel de bewogen randjes er als het ware af. Je houdt dus maar een deel van het beeld over, wat direct het grootste nadeel is van digitale stabilisatie: je verliest resolutie.

EIS kan overigens wel gebruikt worden voor fotografie. Als je bijvoorbeeld hdr-kiekjes schiet, worden er in korte tijd veel beelden achter elkaar gemaakt. Ook dan snijdt je telefoon de bewogen randen weg. Er is geen (extra) hardware nodig voor EIS, wat smartphonefabrikanten natuurlijk geld bespaart.

OIS

De meest bekende vorm van beeldstabilisatie is OIS, ofwel Optical Image Stabilization. Daarbij gebruikt je smartphone gyroscopische sensoren om trillingen van je handen in kaart te brengen. Er zijn motortjes aanwezig die daar tegenwicht aan bieden zodat de lens zelf min of meer stabiel blijft. Dat is bijna een voorwaarde als je goede nachtfoto’s wil maken. Daarvoor zijn immers langere sluitertijden nodig.

Er zijn verschillende varianten van optische stabilisatie. Goedkopere systemen werken alleen bij bewegingen van links naar rechts en vice versa of van boven naar beneden en vice versa. Geavanceerdere smartphones vangen él deze bewegingen op.

HIS

HIS staat voor Hybrid Image Stabilization, ofwel hybride beeldstabilisatie. Zoals je vermoedelijk wel kunt raden gaat het hier om een combinatie van optische en digitale stabilisatie. Dat levert doorgaans iets betere resultaten op dan OIS alleen.

‘Hyper OIS’

Smartphonefabrikanten zitten niet stil en bedenken steeds nieuwe manieren om de camera’s en hun stabilisatie te verbeteren. Daar horen ook grote termen bij. Xiaomi pocht bij de Xiaomi 13 Pro bijvoorbeeld met ‘Hyper OIS’. Wat dat precies betekent is nog niet duidelijk. Het zou kunnen gaan om een variant op Apples ‘sensorverschuiving’. Daarbij wordt niet de lens gestabiliseerd, maar de sensor zelf. Dat zou voor nog minder bewogen foto’s moeten zorgen.

Gimbal

Je kent gimbals waarschijnlijk als een soort statieven waar je je smartphone in vastklikt. Vervolgens kun je schudden wat je wil, maar het toestel zal niet of nauwelijks meer bewegen. Dat is vooral handig als je veel video’s schiet. Die zullen er zeer stabiel uitzien, zelfs als je rent of scherpe bochten maakt.

Het nadeel is natuurlijk dat je die gimbal wel bij je moet dragen. Sommige bedrijven experimenteren daarom met smartphone die over een ingebouwde gimbal beschikken. De Asus Zenfone 9 heeft er bijvoorbeeld eentje. Simpel gezegd wordt daardoor de gehele cameramodule gestabiliseerd in plaats van alleen de lens en/of de sensor. Daardoor vangt hij niet alleen onbedoelde trillingen van je handen op, maar ook snelle bewegingen als je je telefoon bijvoorbeeld gebruikt om te filmen hoe je van een berg naar beneden skiet.

Een ingebouwde gimbal is natuurlijk veel kleiner dan een aparte variant. Daardoor werkt hij ook wat minder goed. Toch is het op dit moment de beste beeldstabilisatie die je in een smartphone kunt vinden.

