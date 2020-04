Smartphones met slechts één camera op de achterkant zijn schaars. Tegenwoordig vind je aan de achterzijde drie, vier, soms vijf lenzen. Wat heb je daaraan en wat kun je ermee? Dat check je in deze uitleg van camera’s op smartphones.

Uitleg camera’s van smartphones

Vijf camera’s op een smartphone is niet uniek meer en zelfs voordelige modellen hebben tegenwoordig al vier lenzen op de achterkant. Waar zijn al die camera’s nou voor nodig als je toch maar één foto of video tegelijk wil maken? Android Planet legt uit waar alle lenzen, sensoren en termen van jouw smartphonecamera voor zijn.

Primaire camera met hoge resolutie

De ‘megapixelrace’ is weer volop in gang. Smartphonefabrikanten voegen beeldsensoren aan hun camera’s toe met erg hoge resolutie. 48 megapixel-camera’s zijn inmiddels geen uitzondering meer, toestellen als de Samsung Galaxy S20 Ultra en Xiaomi Mi 10 (Pro) hebben zelfs een 108 megapixel-camera. Daarnaast wordt al gewerkt aan een 150 megapixel-camera voor gebruik in smartphones.

Toch maken deze camera’s ook foto’s in een resolutie van bijvoorbeeld 12 of 16 megapixels. Waar is die hoge resolutie dan voor nodig? De extra pixels stelt ze in staat om beeldinformatie samen te voegen en zo tot een scherpere en helderdere foto in normale resolutie te komen. Zo’n oplossing heeft verschillende namen, variërend van Nonacell bij Samsung tot quad bayer bij veel andere fabrikanten.

Een sensor met een hoge beeldresolutie kan dus – met slimme software – zorgen voor betere normale foto’s. Er is nog een ander voordeel: zo kan er ingezoomd worden zonder al teveel kwaliteitsverlies. Daarover verderop meer.

Geschikt voor: foto’s en video’s met zo hoog mogelijke kwaliteit.

Groothoek of ultrawijd

Een groothoeklens is een lens met een grote beeldhoek. Dat wil zeggen dat je meer op de foto krijgt. Moet je met een reguliere lens een paar stappen terug doen om alles in beeld te krijgen, dan is de kans dat het er met een groothoeklens wel in één keer opstaat.

Veel smartphonecamera’s maken bijvoorbeeld voor een landschapsmodus gebruik van de groothoeklens. Ook selfiecamera’s profiteren vaak van een groothoeklens: zo kun je een groepsselfie maken, terwijl je de telefoon gewoon in je hand houdt.

Een groothoeklens kan het beeld wel vertekenen. Zeker aan de randen worden zaken kromgetrokken of uitgerekt. Smartphones hebben software om dit zo goed mogelijk te corrigeren.

Geschikt voor: groepsfoto’s of andere foto’s waarbij je zoveel mogelijk in beeld wil hebben van bijvoorbeeld landschap of architectuur.

Telelens om te zoomen

Als je met een echte fotocamera of compactcamera een beeld dichterbij wil halen, dan kan dat dankzij de zoomlens. Dit bestaat meestal uit een uitschuifbaar mechanisme met verschillende lenzen. Nadeel van deze oplossing is dat deze constructie erg veel ruimte inneemt. Die ruimte is er in de platte smartphones van tegenwoordig niet.

De oplossing wordt daarom gezocht in het toevoegen van een extra camera, die standaard al wat ingezoomd is. Wil je een normale foto maken, dan doe je dat met de primaire camera. Wil je inzoomen, dan schakelt de telefoon over op de camera die wat ingezoomd is. Op deze manier is een aantal keer optische zoom mogelijk.

Geschikt voor: 2 of 3x ingezoomde beelden.

Periscopische zoomlens

Wil je meer optische zoom mogelijk maken, dan is een constructie van meer lenzen nodig die ook meer ruimte inneemt. Ruimte die er dus in de platte behuizing van een smartphone niet is. Een slimme oplossing is dan om de camera op z’n kant in het toestel te installeren. Op deze manier is de dikte van een smartphone geen probleem meer.

Ondanks dat de camera op z’n kant in de smartphone ligt, maakt hij toch foto’s uit de achterkant. Daarvoor wordt het beeld afgebogen door middel van een prisma. Net als bij een periscoop in een onderzeeër kun je zo ‘om een hoekje kijken’. Deze oplossing levert meer zoom op, maar is ook nog duur om te maken. Daarom zit hij vooral in high-end-telefoons zoals de Huawei P30 Pro en Oppo Find X2 Pro.

Omdat de 3 tot 5x zoom die dit soort lenzen mogelijk maken vaak niet genoeg is, voegen veel fabrikanten een hybride zoomfunctie toe. Het is een combinatie van optische zoom zonder kwaliteitsverlies, en digitale zoom. Op deze manier is het mogelijk om veel verder in te zoomen. Zoals altijd met digitale zoom gaat de kwaliteit van het beeld erop achteruit.

Momenteel spant Samsung de kroon als het gaat om een hybride zoomfunctie. Hun Samsung Galaxy S20 Ultra kan met zijn ‘Space Zoom’-functie een beeld 100x dichterbij halen. Dat klinkt indrukwekkender dan het is. Uit onze Galaxy S20 Ultra review blijkt dat een (alsnog vrij respectabele) 20x zoom nog goede beelden oplevert. Zoom je verder in, dan gaat de beeldkwaliteit rap achteruit.

Geschikt voor: iets verder ingezoomde beelden zonder kwaliteitsverlies.

Time of Flight-sensor

Niet alleen zoom is een uitdaging voor telefooncamera’s, ook het zien van diepte is lastig. Daarom worden veel telefoons uitgerust met een Time of Flight- (ToF) of dieptesensor. Deze zendt infrarood licht uit en vangt de weerkaatsing op, om op die manier een drie dimensionale scan van de omgeving te maken.

Deze diepte-informatie kan voor verschillende zaken gebruikt worden. De meest bekende toepassing is het nauwkeurig bepalen wat voor- en wat achtergrond is, om daar een bokeh-effect op toe te passen. Vooral de portretmodus in smartphonecamera’s maakt daar gebruik van: het gezicht is scherp, de achtergrond wordt extra wazig gemaakt voor een mooi diepte-effect.

Een andere toepassing van een ToF-sensor is gezichtsherkenning. Een enkele smartphone is voorzien van zo’n sensor aan de voorkant. Door diepte-informatie te gebruiken bij het herkennen van een gezicht, weet de telefoon het verschil tussen een echt mens en een foto van een gezicht.

Geschikt voor: portretfoto’s met wazige achtergrond. Gezichtsherkenning, 3D-filters en augmented reality-toepassingen.

Macrocamera

Close-ups zijn lastig voor smartphonecamera’s. Tot zo’n 15 tot 10 centimeter kunnen ze nog scherpstellen, maar wil je dichterbij, dan houdt het op en kan de camera niet meer scherpstellen. Om toch close-ups mogelijk te maken, voegen sommige smartphonefabrikanten een extra camera toe. Met een macrocamera kun je van erg dichtbij haarscherpe beelden schieten. Deze camera is echter alleen goed voor close-ups en niet voor normale foto’s.

Geschikt voor: close-ups van heel dichtbij.

Monochroomsensor

Een monochroomsensor vangt beelden in zwart en wit, geen kleur. Deze sensor is echter meer gevoelig voor licht dan een kleurensensor. Door bij een dubbele camera foto’s van de monochroomsensor te combineren met een reguliere sensor, kunnen heldere kleurenfoto’s gemaakt worden met mooier contrast. Ook in situaties met weinig licht.

Een monochroomsensor was één van de eerste toevoegingen toen er meer camera’s op smartphones kwamen. Zo heeft de Honor 8 Pro uit 2017 er eentje. Op nieuwe telefoons zijn ze minder gebruikelijk.



Geschikt voor: zwart-wit foto’s en helderdere kleurenfoto’s.

Andere toevoegingen aan smartphone-camera’s

Naast het toevoegen van meer en meer camera’s, wordt er ook constant gewerkt aan software en andere technieken om foto’s beter te maken. Soms levert dit enorme vooruitgang op. Deze termen spelen daarbij een rol:

Beeldstabilisatie (OIS en EIS)

Met een smartphone maak je vrijwel altijd foto’s uit de losse hand. Omdat het lastig is om ‘m dan precies stil te houden, kan het zijn dat de foto onscherp wordt door bewegingen. Zeker bij weinig licht, ligt dit risico op de loer.

Beeldstabilisatie kan dit deels voorkomen. Bij optische beeldstabilisatie (OIS) beweegt de lens ten opzichte van de sensor (of andersom) om zo bewegingen tijdens het nemen van foto’s of video te neutraliseren. Kleine trillingen van jouw hand hebben zo geen gevolgen voor de beeldkwaliteit.

Momenteel kan OIS alleen bewegingen van links naar rechts en boven naar beneden neutraliseren. Vivo toonde een concept-telefoon met een ‘gymbal’ voor de camera ingebouwd. Daarmee worden ook kantelingen van de smartphone geneutraliseerd, wat de kans op scherp beeld nog verder vergroot.

Ook bij het opnemen van video is beeldstabilisatie erg fijn; het zorgt voor veel rustigere beelden. Naast optische beeldstabilisatie biedt elektronische beeldstabilisatie (EIS) hier uitkomst. Informatie van de gyroscoop of bewegingssensor van de telefoon wordt dan gebruikt om kunstmatig bewegingen weg te poetsen. De Pixel 2 was één van de eerste toestellen die beide combineerde, met indrukwekkend resultaat.

HDR

Bij ‘high dynamic range’ of hdr neemt de camera meerdere foto’s met verschillende lichtgevoeligheid. Slimme software combineert die vervolgens in één foto waarin alles juist belicht is. Zo voorkom je dat bij bijvoorbeeld buitenfoto’s het wolkendek overbelicht is, of juist de voorgrond heel donker.

Nachtmodus

Wilde je vroeger een foto in het donker maken zonder flits, dan kon je twee dingen doen: kiezen voor een heel lange sluitertijd of voor een hoge lichtgevoeligheid. Bij die eerste moest je de camera doodstil houden, wat bijna niet te doen is zonder statief. Bij die tweede hielp het om een grote beeldsensor te hebben; niet aanwezig in een smartphone.

De nachtmodus is meestal een slimme samenwerking van camera’s en software. Sommige telefoons maken verschillende foto’s, zoals met hdr ook gebeurt, om later beeldinformatie te combineren in één heldere foto. Andere camera’s maken gebruik van kunstmatige intelligentie om te berekenen wat de optimale kleuren zijn, en passen die dan toe.

Astrofotografie

Een nachtmodus laat je mooie foto’s maken in het donker, maar wil je een sterrenhemel goed vastleggen, dan ben je aangewezen op de astrofotografie-modus. Deze combineert heel veel foto’s die gemaakt zijn met een vrij lange sluitertijd om zo elke ster aan de hemel er goed uit te laten komen.

Astrofotografie is geïntroduceerd op de Pixel 4 en Pixel 4 XL van Google. Wil je een astro-foto maken, dan heb je wel een statief en geduld nodig. Afhankelijk van de omstandigheden kan het minuten duren voor de foto genomen is.