Uitleg: zo werkt de hartslagmeter op je smartwatch (en zo betrouwbaar is hij)

Vrijwel elke smartwatch of fitnesstracker heeft een hartslagmeter aan boord. Maar hoe werkt die eigenlijk? En hoe betrouwbaar zijn de resultaten? Wij laten het je zien!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De hartslagmeter op je smartwatch: zo werkt hij

Je hartslag is een belangrijke indicator van je gezondheid. Als die te laag of te hoog is, kun je iets onder de leden hebben of bijvoorbeeld erg gestresst zijn. Tijdens het sporten laat hij bovendien zien hoezeer je je inspant. Wanneer je hardloopt en een te lage hartslag hebt, ben je eigenlijk niet écht aan het trainen en moet je er een schepje bovenop doen. Als je te hoog zit, kun je jezelf juist in gevaar brengen.

Vandaar dat smartwatches vrijwel allemaal een hartslagmeter aan boord hebben. Zo kun je eenvoudig en op ieder moment van de dag checken hoeveel slagen je hart per minuut maakt.

De meeste slimme horloges doen dat middels ‘fotoplethysmografie’. Dat is een heel moeilijk woord voor een vrij simpel proces. De sensor straalt groen licht door je pols heen, dat deels wordt geabsorbeerd door het rode bloed onder je huid en deels wordt gereflecteerd. De sensor stelt je hartslag vast door de hoeveelheid gereflecteerd licht te meten.

Hoe betrouwbaar zijn de resultaten?

Geheel betrouwbaar zijn dergelijke ‘PPG-sensoren’ helaas niet. Op een donkere huid werkt hij bijvoorbeeld minder goed dan op een lichte huid. Ook tatoeages kunnen de meting beïnvloeden. Bovendien moet je je horloge erg strak om de pols dragen voor een optimaal resultaat.

Dat is nog niet eens het grootste nadeel van deze eenvoudige hartslagmeter op je smartwatch. Als je rustig op de bank zit, zullen de resultaten vaak behoorlijk goed kloppen. Datzelfde geldt als je in één vast tempo wandelt of hardloopt. Wanneer je echter een intervaltraining doet of bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd speelt, waarbij je het ene moment stilstaat en het volgende een sprintje trekt, heeft de PPG-sensor het veel moeilijker.

Dat komt doordat deze sensor de zuurstof meet die vrijkomt in je bloed. Dat is het gevólg van je hartslag en niet je hartslag zelf. Er treedt dus een zekere vertraging op. Daardoor kan het horloge in de war raken als je na een korte inspanning weer ontspant of andersom. Eigenlijk zijn ze dus niet zo geschikt voor het meten van je hartslag bij de meeste sporten.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

ECG helpt maar een beetje

Nieuwere smartwatches en fitnesstrackers als de Samsung Galaxy Watch 4 en Fitbit Charge 5 hebben wel een zogenaamde ECG-sensor aan boord. Daarmee kun je een heus hartfilmpje maken. Dat werkt met elektroden: er zit er doorgaans eentje aan de onderkant van de wearable en eentje in één van de knoppen aan de zijkant. Als je het horloge links draagt, druk je met je rechterhand op de knop om het filmpje te maken.

Je krijgt zo niet alleen te zien hoe vaak je hart slaat, maar ook of er afwijkingen zijn geconstateerd in het sinusritme. Kort gezegd: of je hartslag misschien onregelmatig is. Dat werkt behoorlijk nauwkeurig, maar is natuurlijk geen goede oplossing als je een potje staat te tennissen. Het is lastig om je racket vast te houden als je twee handen nodig hebt voor het maken van een hartfilmpje.

Veel (top)sporters dragen daarom nog steeds een hartslagband om hun hartslag te meten. Die heeft elektroden aan boord die zeer nauwkeurig en in real time bepalen hoe vaak je rikketik precies slaat. Je hebt er verder geen omkijken naar. Zo’n betrouwbare hartslagmeter kan een smartwatch voorlopig niet bieden.

Meer over smartwatches

In juni staan smartwatches en wearables centraal op Android Planet. We laten onder meer zien wat de beste smartwatches tussen 150 en 250 euro zijn en bespreken de zin en onzin van wearables voor huisdieren.