Uitleg: zó werkt de nachtmodus van de camera op je smartphone

Vrijwel elke smartphone heeft tegenwoordig een camera met nachtmodus. Daardoor schiet je zelfs in het donker heldere plaatjes. Maar hoe werkt dat precies? Lees snel verder!

De nachtmodus van je smartphone uitgelegd

Tien jaar geleden hoefde je niet te proberen om in het donker een foto te maken met je smartphone. Je kreeg gegarandeerd een donkere bak ruis te zien in plaats van een bruikbaar kiekje. De sensoren van deze camera’s waren immers klein en de lenzen niet erg lichtsterk. Een recept voor slechte avondfoto’s.

De huidige generatie telefoons doet het een stuk beter. Dat hebben we vooral te danken aan Google. De zoekgigant introduceerde op de Pixel 3 een feature genaamd Night Sight. Zoals de naam al suggereert, kun je hiermee ‘in de nacht’ kijken en krijg je helderdere foto’s met minder ruis.

Inmiddels heeft elke fabrikant zijn eigen variatie op Night Sight. Deze ‘nachtmodus’ heeft van je smartphone een veel betere camera gemaakt. Maar hoe werkt dat precies? We leggen het je uit.

Zonder nachtmodus Met nachtmodus

Een variant op hdr

Eigenlijk is de nachtmodus een variant op de hdr-modus. Hdr staat voor high dynamic range. Deze modus vinden we al wat langer op smartphones en verbetert de belichting van je foto’s. Simpel gezegd worden de lichte delen donkerder en de schaduwen juist lichter gemaakt. Dat zorgt ervoor dat alle onderdelen goed zichtbaar zijn.

Als je een hdr-foto maakt, schiet je smartphone op de achtergrond razendsnel meerdere plaatjes achter elkaar. Sommige zijn onderbelicht, anderen juist overbelicht. Die worden vervolgens over elkaar heen gelegd, waarbij de beste delen van elke foto behouden blijven. Daar merk je niks van, je toestel toont alleen het eindresultaat.

Hetzelfde gebeurt als je de nachtmodus gebruikt, maar dan in nog extremere mate. Je smartphone maakt bijvoorbeeld een foto met een hele korte sluitertijd, waarbij alleen de lichtste delen nog goed te onderscheiden zijn. Hij schiet echter ook een foto met een veel langere sluitertijd, die bedoeld is om alle details en kleuren in het donker zichtbaar te maken.

Beweging is de vijand van elke nachtmodus

De nachtmodus heeft door die lange sluitertijd meer tijd nodig dan de gewone hdr-modus. Vandaar dat je je smartphone soms wel vijf of zes seconden stil moet houden als je een avondfoto maakt. De meeste telefoons kunnen enige mate van beweging wel compenseren, maar als je enorm staat te trillen, komt dat de kwaliteit van je foto niet ten goede. De allerbeste resultaten behaal je als je een statief gebruikt.

Om die reden kunnen de meeste telefoons ‘s nachts ook slecht overweg met bewegende mensen of objecten. Bij een lange sluitertijd zien die er al snel uit als een vage vlek. Smartphones zijn vooralsnog dus vooral geschikt om ‘s nachts foto’s te maken van statistische taferelen. En wat minder voor kiekjes van je kat die door het huis sjeest.

Verschillen tussen smartphones

Veel smartphones hebben een nachtmodus, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal dezelfde foto’s maken. Naast het hierboven beschreven proces zijn er nog meer factoren van belang. Hoe groter de sensor, hoe meer licht erop valt. Dat zorgt doorgaans voor mooiere foto’s. Iets soortgelijks geldt voor de lens: hoe lichtsterker die is, hoe fraaier de kiekjes die je maakt in het donker.

Night Sight op de Google Pixel 7 Pro

Dan is er natuurlijk nog de rol van software. Duurdere smartphones gebruiken vaak slimmere algoritmes om te bepalen wat er op de foto staat en hoe dat er idealiter uit moet zien. Deze kunstmatige intelligentie is ook voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitstraling van een foto.

De Google Pixel 7 Pro bijvoorbeeld gaat doorgaans voor een vrij neutraal kiekje. Samsung en ook Apple kiezen traditiegetrouw voor een zo aantrekkelijk mogelijke foto. Dat betekent dat de platen vaak wat lichter en kleurrijker worden gemaakt dan ze eigenlijk zouden moeten zijn. Niet erg realistisch dus, maar sommige mensen vinden dat juist mooi.

Meer over fotografie

Op Android Planet schrijven we geregeld over smartphonefotografie. We laten zien hoe je voor een goede compositie zorgt en wat je moet weten over de groothoeklens op je toestel. Ook vertellen we je welke smartphones de beste camera’s hebben. Kijk je liever naar het werk van anderen? Check dan de kiekjes van de beste smartphonefotografen ter wereld.

