Zoom op je smartphone: wat is het verschil tussen digitaal, hybride en optisch?

Op vrijwel elke smartphone kun je het beeld van de camera met zoom dichterbij halen. Hóe dat gebeurt is echter van groot belang voor de kwaliteit. In dit artikel leggen we het verschil uit tussen digitale, hybride en optische zoom.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit zijn de soorten zoom op een smartphone

Als je een foto maakt op je smartphone en het beeld dichterbij wil halen, zoom je waarschijnlijk in door je vingers op het scherm naar buiten te bewegen. Misschien sta je er helemaal niet bij stil wat je dan eigenlijk doet. Mogelijk heb je wél gemerkt dat de kwaliteit van je foto achteruitgaat naarmate je verder inzoomt.

Dat komt omdat je in de meeste gevallen gebruikmaakt van digitale of hybride zoom. Het beeld zonder (of met minimaal) kwaliteitsverlies dichterbij halen, lukt alleen met optische zoom. Maar wat is precies het verschil tussen deze termen? In dit artikel lopen we de soorten zoom op smartphones langs, zodat jij precies snapt hoe de vork in de steel zit.

Digitale zoom

Digitaal inzoomen kan met elke smartphone. Je schuift met je vingers over het scherm en het beeld lijkt dichterbij te komen. Met de nadruk op lijkt, want eigenlijk ben je aan het ‘croppen’ nog voordat je de foto hebt gemaakt. Je maakt een uitsnede, die daardoor automatisch een lagere kwaliteit krijgt.

Eigenlijk heeft dit heel weinig zin. Als je een foto maakt zonder in te zoomen en die daarna bijsnijdt, bereik je precies hetzelfde effect. Dat heeft bovendien als voordeel dat je altijd nog een ándere uitsnede kunt maken.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Optische zoom

Optische zoom is de gouden standaard van het zoomen. Je kent dit misschien wel van je (oude) compactcamera of spiegelreflex. Door de lens te bewegen, haal je het beeld écht dichterbij. Hoewel er afhankelijk van de lens soms kleine kwaliteitsverschillen optreden tussen veraf en dichtbij, levert dit veel betere resultaten op dan bij digitale zoom.

Er is één probleempje: optische zoom neemt veel ruimte in en die is op een smartphone erg beperkt. Toch is het Sony met de Xperia 1 IV gelukt om een telecamera in te bouwen waarmee je écht optisch in kunt zoomen tussen 85 en 125 millimeter. Hoe hoger dat getal, hoe dichterbij je het beeld haalt. De sensor van deze camera is overigens erg klein, waardoor de resultaten vooralsnog een beetje tegenvallen.

85mm 125mm



Veel fabrikanten kiezen voor een tussenoplossing: meerdere camera’s met verschillende brandpuntsafstanden. De Samsung Galaxy S22 Ultra heeft bijvoorbeeld twee telelenzen. Eentje die het beeld 3x en eentje die het beeld 10x dichterbij haalt. Dat noemen we optische zoom, maar strikt genomen klopt dat niet. Het zijn immers gewoon verschillende camera’s. Als je bijvoorbeeld 5x inzoomt, maak je toch weer gebruik van digitale zoom. Of in dit geval: hybride zoom.

Hybride zoom

Smartphones zetten steeds vaker kunstmatige intelligentie in om je foto’s te verbeteren. Denk aan de hdr-modus die voor een evenwichtige belichting zorgt. Of de Nachtmodus die in het donker toch bruikbare kiekjes oplevert.

Iets soortgelijks gebeurt bij hybride zoom. Vooral duurdere toestellen gebruiken een combinatie van optische zoom, digitale zoom en software om je toch een bruikbare foto voor te schotelen als je ver inzoomt. Samsung adverteert bij de S22 Ultra bijvoorbeeld met ‘100x Space Zoom’. Je kunt het beeld dus 100x dichterbij halen, terwijl je slechts over 10x optische zoom beschikt.

30x zoom op de Galaxy S22 Ultra

Simpel gezegd probeert een smartphone bij hybride zoom de missende details zelf in te vullen. Daarvoor worden gecompliceerde algoritmes ingezet. Samsung claimt dus dat je op die manier tot 100x zoom kunt gebruiken.

Op dat niveau lijken je foto’s echter meer op waterverftekeningen. Het kiekje hierboven is genomen met 30x hybride zoom en ziet er wat ons betreft nog alleszins acceptabel uit.

Conclusie: wat is de beste zoom op je smartphone?

Optische zoom is en zal waarschijnlijk altijd de beste manier blijven om het beeld met de camera op je smartphone dichterbij te halen. We verwachten daarom dat meerdere fabrikanten het voorbeeld van Sony volgen. De komende jaren zul je waarschijnlijk steeds meer telefoons zien die echte optische zoom aan boord hebben.

Door het genoemde ruimtegebrek is het echter de vraag hoever bedrijven daarmee kunnen gaan. Hybride zoom zal dus zeker een rol blijven spelen. De ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie staan namelijk niet stil. In 2030 kan je telefoon vermoedelijk veel beter inschatten wat er moet gebeuren om een ingezoomde foto te maken. Zelfs als de lens daar eigenlijk niet toe in staat is.

Bij Android Planet schrijven we regelmatig achtergrondartikelen over het gebruik van je smartphone. Wil je niets missen? Download dan de gratis Android Planet-app en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Volg ons ook op Instagram, Twitter of Facebook.