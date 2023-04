Uitleg: zo werkt een verborgen (selfie)camera onder het scherm

We zien steeds vaker smartphones met een (selfie)camera ónder het scherm. Daardoor is er geen gaatje meer nodig, maar hoe werkt dat eigenlijk? En wat zijn de voor- en nadelen? We leggen het je in eenvoudige taal uit.

Een verborgen camera onder het scherm: zo werkt dat

We zijn heel dicht in de buurt van de ideale smartphone. Jaren geleden begonnen de dikke randen al te verdwijnen en ook de notch is vrijwel verleden tijd. Telefoons zijn tegenwoordig één en al scherm. We zitten alleen nog met dat irritante gaatje voor de selfiecamera.

Rond 2019 verscheen er een aantal toestellen, zoals de OnePlus 7 Pro, die deze lens in de behuizing verborg. Als je hem nodig had, schoof hij automatisch naar boven. Dat leek een prima oplossing, maar toch verdween hij snel. Er waren zorgen over de duurzaamheid en bovendien nam het mechanisme veel kostbare ruimte in.

De échte oplossing lijkt op magie: een camera die onder het scherm ligt. Je ziet hem nauwelijks, maar hij is er wel. De eerste smartphone met deze constructie was de ZTE Axon 20. De bekendste is de Samsung Galaxy Z Fold 4. Laten we eens kijken hoe dat werkt.

ZTE Axon 20

Licht dat door het scherm schijnt

Er is een goede kans dat jouw smartphone een optische vingerafdrukscanner heeft. Als je de telefoon wil ontgrendelen, leg je je vinger op het juiste deel van het scherm en zie je dat er kortstondig een bundel licht doorheen schijnt. Daarmee wordt je vingerafdruk zichtbaar gemaakt voor het toestel. Als hij overeenkomt met de eerder geregistreerde vinger, krijg je toegang.

Om dat mogelijk te maken, moet er licht door het paneel kunnen schijnen. Idealiter zouden camera’s onder het scherm op dezelfde manier werken, maar zo simpel is het (nog) niet. De huidige generatie displays laten wel genoeg licht door om je vingerafdruk te kunnen herkennen, maar niet voldoende om een mooie foto te kunnen maken.

Daarom zit er op de plek van de selfiecamera van de Galaxy Z Fold 4 een tweede schermpje in het gewone scherm. Waar je op veel andere telefoons een gaatje ziet, is er hier dus een klein stukje display overheen gelegd waar wel genoeg licht doorheen komt.

Nu vraag je je misschien af waarom niet elke smartphone gebruikmaakt van deze oplossing. Het antwoord bestaat uit twee delen, maar is vrij simpel: omdat er momenteel stevige nadelen aan kleven.

Nadelen van deze techniek

We schreven het al in de inleiding: je ziet een camera onder het scherm nauwelijks. Als je goed kijkt, zie je hem namelijk wél. Het stukje display dat over de selfiecamera ligt, heeft een lagere resolutie dan het normale scherm. Omdat er meer lege ruimte zit tussen de pixels, kan er op deze manier licht verzameld worden voor een foto.

In de toekomst zal de techniek ongetwijfeld beter worden, waardoor het verschil steeds minder opvalt. Voor nu is het nog duidelijk zichtbaar, vooral bij effen achtergronden. Misschien is het te verkiezen boven een zwart gaatje in het scherm, maar perfect kunnen we het nog lang niet noemen.

Het tweede nadeel zit in de kwaliteit van de gebruikte camera’s. Ze hebben vaak een lagere resolutie dan gewone frontcamera’s. Die van de Galaxy Fold 4 is bijvoorbeeld maar 4 megapixel. Daarnaast presteren ze simpelweg een stuk minder goed. Kleuren zien er vaak mat uit en het contrast laat te wensen over. Ook maak je eerder bewogen foto’s, omdat er toch minder licht op de lens valt dan normaal.

Voor veel mensen is de selfiecamera erg belangrijk. We plaatsen immers elke dag miljoenen zelfportretten op sociale media. Fabrikanten proberen de kwaliteit van deze lens daarom elk jaar te verbeteren. Het zal nog wel even duren voor een camera onder het scherm goed genoeg is om te concurreren met de traditionele variant. Voorlopig zijn we dus niet van dat gaatje in het scherm af.

