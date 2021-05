Deze smartphone krijgt een gigantische accu van 13200 mAh

De meeste Android-smartphones hebben tegenwoordig een accu van 4000 tot 5000 mAh, maar een Chinese fabrikant doet er nog een schepje bovenop. Binnenkort wordt een toestel aangekondigd met een batterij van maar liefst 13200 mAh.

Ulefone-smartphone met 13200 mAh-accu

Ulefone, een Chinees smartphonemerk, heeft een teaser gedeeld van een smartphone met een gigantische batterij. Op de afbeelding (zie hieronder) wordt een capaciteit van 13200 mAh genoemd, wat fors meer is dan we normaal bij Android-telefoons zien. De meeste toestellen hebben een accu van 4000 tot 5000 mAh.

De teaser laat zien dat het mogelijk om een rugged smartphone gaat: een telefoon met een extra stevige en dikke behuizing. Hierdoor kan het toestel tegen een stootje, maar is er ook meer ruimte voor de accu. Het is onduidelijk hoe de smartphone gaat heten, hoe lang de batterij daadwerkelijk meegaat en wanneer de Ulefone-telefoon wordt onthuld.

Omdat Ulefone-smartphones officieel niet in Nederland worden verkocht, ligt het niet voor de hand dat het nieuwste toestel hier verschijnt. Via grijze import is het echter alsnog mogelijk om Ulefone-smartphones aan te schaffen. Zodra er meer bekend is over de nieuwe Ulefone-telefoon, dan lees je het uiteraard op Android Planet.

Smartphones met een grote accu

Als gezegd zijn de accu´s van de meeste Android-toestellen niet groter dan 5000 mAh, maar er zijn natuurlijk uitzonderingen. De Motorola Moto G9 Power heeft bijvoorbeeld een forse batterij van 6000 mAh, en die gaat dan ook erg lang mee. In onze Motorola Moto G9 Power review schrijven we: ¨Bij normaal gebruik gaat de telefoon bijna standaard twee volle dagen mee, ook als je ‘m iets intensiever gebruikt. Ben je een lichte gebruiker, dan is drie dagen zonder opladen prima mogelijk.¨

Een andere smartphone met een 6000 mAh-batterij is de Poco M3, een budgettelefoon die eind vorig jaar in Nederland verscheen. Deze smartphone kost ongeveer 150 euro en wordt ook geleverd met een snelle oplader. De Samsung Galaxy M21 heeft dezelfde grote batterij, maar is moeilijker verkrijgbaar in Nederland.