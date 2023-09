Deze tablet is compact, stevig en draait op Android 13 Go

Een Chinese fabrikant heeft een opvallende tablet geïntroduceerd, die compact en stevig is en draait op een speciale Android-versie. Lees hier meer over de Ulefone Armor Pad Lite.

Dit is de Ulefone Armor Pad Lite

We schrijven niet vaak over het Chinese Ulefone op Android Planet. Dat wil niet zeggen dat de fabrikant geen interessante smartphones en tablets maakt. Nu komt het bedrijf met de Armor Pad Lite, een stevige tablet met een aantal opvallende features. We nemen het apparaat met je door.

De tablet beschikt over een IP68/IP69K- en MIL-STD-810H-certificatie, wat betekent dat ‘ie tegen water, stof en een stootje kan. Daarmee is de tablet geschikt voor bijvoorbeeld mensen die in de bouw werken. Ook aan het design zie je dat de behuizing steviger is dan veel andere Android-tablets. De Armor Pad Lite is bovendien relatief compact door het 8 inch-scherm.

Het display heeft een resolutie van 1280 bij 800 pixels en maximale helderheid van 500 Nits. Hierdoor zou je het volgens Ulefone makkelijker buiten bij veel zonlicht kunnen aflezen, al hebben we hier onze twijfels over. De ververssnelheid blijft steken op 60Hz; het beeld is dus niet zo vloeiend als bij een 90Hz- of 120Hz-scherm.

De batterij van de Ulefone Armor Pad Lite heeft een capaciteit van 7650 mAh en is daarmee groter dan de accu van bijvoorbeeld de Samsung Galaxy Tab A8. Het opladen gaat via de usb-c-poort en met maximaal 10 Watt. Hierdoor duurt het behoorlijk lang om de tablet volledig op te laden.

Android 13 Go door simpele hardware

Opvallend aan de Ulefone-tablet is dat ‘ie draait op Android 13 Go. Dit is een speciale versie van het besturingssysteem voor apparaten met minder krachtige hardware. De fabrikant levert minder apps mee, waardoor er meer ruimte overblijft voor de gebruiker.

Dat is nodig, want de tablet heeft standaard slechts 32GB aan opslag. Ook de hoeveelheid werkgeheugen (3GB) valt tegen. Onder de motorkap zit verder een simpele MediaTek MT8766-processor, die geen geweldige prestaties zal afleveren. Wel handig is de vingerafdrukscanner, die aan de zijkant van de behuizing zit.

Verder is de Ulefone Armor Pad Lite voorzien van een 13 megapixel-camera op de achterkant, en een 5 megapixel-frontcamera voor selfies en videogesprekken. Ook is de tablet uitgerust met ‘dual speakers’, gezichtsherkenning, nfc en een notificatie-ledje. Laatstgenoemde licht op bij ontvangen meldingen.

De Ulefone Armor Pad Lite wordt niet officieel in de Benelux verkocht, maar is wel te vinden op AliExpress. Bij de webwinkel kost de tablet 181 euro.