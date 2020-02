‘Ultra batterijbesparingsmodus voor Google Pixels tegen matige accuduur’

De Pixel 4 is een toestel dat veel dingen goed doet. Maar de accuduur is ronduit matig. Google werkt nu aan een ultra low power-modus om deze wat langer mee te laten gaan.

Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen . Alvast bedankt!

De ultra low power-functie gaat een stuk verder in het besparen van energie dan de batterijbesparing die momenteel standaard in Android beschikbaar is. Zo lijkt het erop dat het toegang tot bepaalde energieslurpende apps blokkeert.

Speculation: “Ultra low power” mode may be a feature of the Pixel 5. This commit was just submitted to AOSP by a “System Power Engineer” at Google.https://t.co/KEDUdTPIi8

It’s a generic implementation without framework hooks for now, but that’ll likely change soon.

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 10, 2020