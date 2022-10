Zien: dit is een uniek exemplaar van de grijsgroene Pixel 7 Pro

Een Nederlander bestelde een grijsgroene Pixel 7 Pro met koperkleurige accenten, maar kreeg een toestel met unieke kleurstelling in handen. Hier bekijk je de exclusieve foto’s van deze zeldzame smartphone.

Opmerkelijke kleur Google Pixel 7 Pro

De Google Pixel 7 en Pixel 7 Pro verschillen op meerdere gebieden, waaronder het display, de accucapaciteit en vormfactor. Qua kleuren kun je beide toestellen kopen in het wit en zwart, maar ook een aparte kleur. Bij de Pixel 7 gaat het om citroengras, terwijl de 7 Pro te koop is in de kleur Hazel, ook wel grijsgroen genoemd.

De smartphones hebben een aparte accentkleur, die terugkomt in het frame en de camerastrook aan de achterzijde. Bij het Hazel-model zien we koperkleurige accenten, zoals te zien is op de afbeelding aan de rechterzijde. In het echt neigt het zelfs naar goud, waardoor er een unieke kleurstelling ontstaat.

Een Nederlandse koper besloot om zo’n grijsgroene 7 Pro te bestellen, maar ontving wel een heel uniek exemplaar. Met de kleur van het toestel zelf was niks aan de hand. De koperkleurige accenten zijn echter zilver, wat hoort bij de witte variant van de smartphone. In de galerij hieronder zie je de exclusieve foto’s die Android Planet heeft ontvangen van deze gebruiker: Dennis.

Zoals te zien is, lijkt het te gaan om een fout in het productieproces of een kleurcoating die (nog) niet is aangebracht. De knopjes aan de zijkant vertonen wel een lichte koperkleur, maar daar is alles mee gezegd. De frames aan de zijkanten en onder- en bovenzijde zijn zilverkleurig, net als de camerastrook op de achterzijde.



Andere gevallen van deze ‘fout’ hebben we nog niet gespot op het internet, dus het lijkt te gaan om een uniek geval. Wat Dennis betreft leuk, maar niet de combinatie van kleuren waarom die de Hazel-variant bestelde en daarom gaat ‘ie ‘m omruilen bij de verkoper. Wat vind jij van deze opmerkelijke Hazel-variant? Is het iets voor jou of kies je liever voor de witte, zwarte of originele grijsgroene versie? Laat het weten in de reacties hieronder!

Meer over de Google Pixel 7 (Pro)

De Pixel 7 Pro is hét nieuwe vlaggenschip van Google en uitgerust met de nieuwe Tensor 2-chip, 12GB RAM en 128GB of 256GB interne opslag. Het amoled-scherm bevat afgeronde schermranden en een ververssnelheid van maximaal 120Hz. Er is een frontcamera aanwezig die je ook gebruikt voor gezichtsherkenning en een optische vingerafdrukscanner vind je in het display.

Op de achterkant vind je drie camera’s, waaronder de primaire variant van 50 megapixel en 12 megapixel-groothoeklens. Zoomen doe je met de telelens tot vijf keer en digitaal zoomen gaat maximaal 30 maal. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en opladen kan bedraad of draadloos. Het toestel draait op Android 13, krijgt vijf jaar beveiligingsupdates en in de toekomst gaan we drie nieuwe Android-versies zien.

