De Europese Commissie werkt aan een wetsvoorstel om fabrikanten te verplichten je smartphone te leveren met een universele oplader. Dit wetsvoorstel wordt later dit jaar gepresenteerd. Een universele lader betekent waarschijnlijk het einde van micro-usb en Apples Lightning-poort op iPhones.

Een universele oplader voor je smartphone

In het gepresenteerde werkprogramma van de Europese Commissie staat dat het plan voor één smartphone-oplader wordt doorgezet. Ambtenaren gaan onderzoek doen naar de impact en gevolgen van het plan, en een wetsvoorstel schrijven. Dit wetsvoorstel moet in het derde kwartaal van dit jaar af zijn.

Vervolgens gaan EU-politici stemmen of het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt ingevoerd. Wanneer dit gebeurt, is nog onduidelijk. Omdat het wetsvoorstel nog niet bestaat, is het ook nog onbekend wanneer de wet in zou gaan. Morgen, op 30 januari, stemt het Europees Parlement over de voortzetting van het plan van de Europese Commissie.

Dat plan is duidelijk. De Commissie stoort zich al jaren aan de verschillende opladers voor smartphones en ‘vergelijkbare apparaten’, waar vermoedelijk (onder andere) tablets mee worden bedoeld.

Jaren geleden hadden telefoons een micro-usb-, mini-usb- of 30-pins (Apple)-connector, later gevolgd door usb-c en Lightning (Apple). Uiteenlopende kabels en stekkers zijn onhandig voor jou als consument én slecht voor het milieu, want ze zijn later niet meer bruikbaar. Volgens schattingen gooien we jaarlijks 51 duizend ton aan kabels en stekkers weg.

Usb-c, micro-usb en Apple’s Lightning

Om de afvalberg te verminderen, vraagt de EU smartphonefabrikanten al jaren om – op vrijwillige basis – één standaard voor smartphoneopladers te kiezen. Dat is deels gelukt. Bijna alle Android-telefoons die tegenwoordig uitkomen, gebruiken een usb-c-aansluiting.

Enkel hele goedkope toestellen zijn nog voorzien van een oudere micro-usb-poort. De iPhone daarentegen gebruikt al jaren Apples zelfontworpen Lightning-aansluiting, die niet op Android-smartphones te vinden is.

De drie oplaadstandaarden zijn de Commissie een doorn in het oog, en daarom deed ze vorige week nogmaals de oproep om één standaard te kiezen. Hoewel niet genoemd werd welke dat moet worden, ligt het voor de hand dat usb-c de winnaar zou worden. Deze aansluiting is niet alleen populair op smartphones, maar ook op tablets, laptops, randapparatuur en andere gadgets. Ook Apple verkoopt iPads en laptops met usb-c.

Commissie luistert niet naar Apple

Toch wil Apple geen universele smartphoneoplader. De eigen Lightning-aansluiting kan prima bestaan naast usb-c, omdat één oplader de innovatie zou belemmeren, aldus de fabrikant. Het bedrijf zegt bovendien bang te zijn dat Lightning-kabels en -accessoires straks waardeloos zijn, waardoor mensen ze weggooien en de afvalberg enorm zou groeien.

Universele oplader: hoe nu verder?

Nu de Europese Commissie een wetsvoorstel gaat schrijven voor één oplader, is het de vraag wat Apple gaat doen. Lobbyen om de Lightning-aansluiting te behouden of besluiten dat nieuwe iPhones een usb-c-aansluiting krijgen? Dat wordt de komende maanden duidelijk.

Mocht de wet er daadwerkelijk komen, dan mogen smartphonefabrikanten waarschijnlijk ook geen smartphones meer uitbrengen met een micro-usb-aansluiting. Dat gebeurt al steeds minder. Zo komt een universele oplader voor de smartphone steeds dichterbij, mits je een Android-gebruiker bent.