Wij gaven onze OnePlus 15 de upgrade naar Android 17: dit moet je weten

Wij hebben vanmiddag de update naar Android 17 (ColorOS 17) ontvangen voor onze OnePlus 15. Daarmee neemt OnePlus afscheid van zijn eigen OxygenOS-software voor toestellen die naar de nieuwe software overstappen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android 17 op OnePlus 15

De installatie van Android 17 verloopt grotendeels zoals je van eerdere Android-updates gewend bent. Toch is deze keer bijzonder, want OnePlus stapt over op een andere softwareschil. Dat komt doordat de fabrikant eerder bekendmaakte geen nieuwe producten meer in Europa (en Noord-Amerika) uit te brengen.

Met Android 17 maakt de eigen OxygenOS-software plaats voor ColorOS van moederbedrijf Oppo. Dat geldt voor toestellen die in aanmerking komen voor de upgrade en waarvan de eigenaren ervoor kiezen om over te stappen. Daarover later meer.

Eerder vandaag verscheen op onze OnePlus 15 de melding dat de update klaarstaat om geïnstalleerd kan worden. Vóór de installatie kun je nog bladeren door uitgebreide informatie over alle nieuwe functies en andere kenmerken van ColorOS 17. Hieronder zie je twee voorbeelden.

Het is geen verrassing dat OnePlus zijn nieuwste vlaggenschip als eerste bijwerkt. De uitrol voor de OnePlus 15 begon eind oktober in India, waarna de OnePlus 15R, OnePlus 13 en OnePlus 13s volgden.

In november zijn onder meer de OnePlus Open, OnePlus 13R, OnePlus 12 en Nord 6 aan de beurt. In december volgen toestellen als de OnePlus 12R, OnePlus 11 en Nord 5. Een laatste groep, waaronder de OnePlus Nord 4, staat voor het eerste kwartaal van 2027 op de planning.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Volgens de officiële planning komen in totaal 24 OnePlus-apparaten in aanmerking voor ColorOS 17. De uitrol vindt gefaseerd plaats, waardoor het per toestel en regio kan verschillen wanneer de update verschijnt.

Wie de update niet installeert, kan voorlopig gewoon OxygenOS blijven gebruiken. Volgens OnePlus bestaat de mogelijkheid om na de overstap terug te keren naar OxygenOS. Oudere telefoons die niet voor de upgrade in aanmerking komen, blijven binnen hun oorspronkelijke ondersteuningstermijn onderhoudsupdates voor OxygenOS ontvangen.

Onze eerste indruk van ColorOS 17

Na een installatie van zo’n vijf minuten en een verplichte herstart, ben je klaar en heeft je OnePlus-telefoon ColorOS 17. We hebben even snel door onze telefoon geswipet en deze zaken vielen ons op. Hierboven zie je enkele screenshots die onderstaande onderdelen illustreren.

Transparantie . De snelle instellingen hebben een transparante achtergrond gekregen. Swipe je naar links om je meldingen te bekijken, dan valt ook daar de doorzichtige vormgeving op. De achtergrond is transparant en de tekst wit. Zo blijft de inhoud goed leesbaar. Ook bewegen de tegels van de snelle instellingen subtiel mee wanneer je tussen de panelen wisselt. Het lijkt alsof ze een beetje wiebelen.

. De snelle instellingen hebben een transparante achtergrond gekregen. Swipe je naar links om je meldingen te bekijken, dan valt ook daar de doorzichtige vormgeving op. De achtergrond is transparant en de tekst wit. Zo blijft de inhoud goed leesbaar. Ook bewegen de tegels van de snelle instellingen subtiel mee wanneer je tussen de panelen wisselt. Het lijkt alsof ze een beetje wiebelen. App-pictogrammen . Kies je voor de appweergave in categorieën, dan valt op dat de pictogrammen ineens een stuk groter zijn geworden. Ook zijn verschillende app-iconen subtiel aangepast. Dat zie je bijvoorbeeld bij Google Foto’s, Telefoon klonen en Mijn bestanden. Blauw lijkt een prominentere rol te hebben in het kleurgebruik.

. Kies je voor de appweergave in categorieën, dan valt op dat de pictogrammen ineens een stuk groter zijn geworden. Ook zijn verschillende app-iconen subtiel aangepast. Dat zie je bijvoorbeeld bij Google Foto’s, Telefoon klonen en Mijn bestanden. Blauw lijkt een prominentere rol te hebben in het kleurgebruik. Extra apps. Na de update staan er drie extra apps in de applade: Themawinkel, OSee en Mind Pilot. Daarmee krijg je toegang tot extra mogelijkheden voor het aanpassen van het uiterlijk, cameragerelateerde functies en AI-hulp. We moeten hier eerst mee aan de slag voordat we de conclusie kunnen trekken of dit naar bloatware neigt.

De komende dagen gaan ons ongetwijfeld meer zaken opvallen. Op het eerste gezicht lijken het vooral subtiele veranderingen in de lay-out: onze OnePlus voelt nog vertrouwd. Laat hieronder weten als jij de upgrade ook hebt gehad en wat je eerste indrukken zijn.