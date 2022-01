Motorola presenteert adapter voor Android Auto Wireless

Op de CES 2022 heeft Google meer details gegeven over een Android Auto-update. Zo rollen er vanaf de zomer verschillende nieuwe apps uit. Motorola heeft daarnaast een dongle gepresenteerd, waarmee je Android Auto volledig draadloos maakt.

In navolging van een update voor Android Automotive is er ook allerlei interessant nieuws aangekondigd voor Android Auto. De slimme software voor in de auto kan rekenen op verschillende nieuwe apps die vanaf de zomer uitrollen, aldus Google. Zo komen onder andere Lyft en Fuelio naar het platform. Met de eerstgenoemde kun je een auto of bijvoorbeeld scooter delen.

Fuelio, een applicatie van Sygic, laat je zoeken naar goedkope tankstations en bijhouden wat je gebruikt hebt en wat de kosten daarvoor zijn. Andere apps die naar Android Auto komen zijn onder andere MochiMochi en Pezzi Bezzina. Beide gebruik je om interessante plaatsen en stops te vinden tijdens het autorijden.

Motorola MA1 Wireless Android Auto adapter

Ook Motorola kwam met een fijne aankondiging voor Android Auto-liefhebbers. Het bedrijf presenteerde op de CES de MA1, een adapter waardoor je de draadloze variant van Android Auto gebruikt. Deze gebruik je makkelijk en snel in auto’s die standaard geen ondersteuning hebben voor Android Auto Wireless. Let er wel op dat de auto waarin je draadloos aan de slag wil, de bedrade versie van de software wel ondersteunt.

Er bestaan al meerdere van deze dongles, maar dit is de eerste die door Google zelf gepromoot wordt. Het apparaatje kost 90 dollar en ligt vanaf begin februari in de Amerikaanse winkelschappen. Of er ook plannen zijn om het apparaatje in Europa uit te brengen en voor welke prijs is nog onbekend.

Vorig jaar was het tijd om weer eens uitgebreid aan de slag te gaan met de fijne software. Al onze ervaringen check je in de Android Auto review van 2021. Inmiddels is Android Auto ook officieel te gebruiken in Nederland en worden er regelmatig fijne updates uitgebracht. In 2022 zullen we ons trouwens ook weer een hele maand richten op Android Auto(motive), dus houdt Android Planet goed in de gaten!

