Update Android Automotive brengt YouTube, Sygic en meer

Een komende Android Automotive-update brengt weer allerlei nieuws naar de geïntegreerde software voor in de auto. Zo kun je gebruikmaken van apps als YouTube en Sygic, maar speelt ook de Google Assistent een nog grotere rol.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je weleens gehoord van Android Automotive? Dit systeem is volledig geïntegreerd in een auto, waardoor je er veel meer mee kunt dan het simpelere Android Auto. Dat laatste is echter een stuk populairder, te gebruiken in veel meer auto’s en een stuk goedkoper. Dat terzijde heeft Google een tipje van de sluier gelicht over een interessante Android Automotive-update.

Op de CES 2022 heeft de zoekgigant namelijk aangekondigd dat YouTube zijn intrede doet in het systeem. Natuurlijk kun je daarmee geen video’s kijken tijdens het rijden, maar wel als je geparkeerd staat. Andere bekende apps die ook naar het platform komen zijn onder andere Sygic en Flitsmeister. Zo hoef je niet meer per se te navigeren met de eigen software van Google zelf.

Ook verschillende andere apps om je elektrische auto op te laden of te parkeren komen naar Android Automotive. De uitrol hiervan gaat gefaseerd en zal eerst gebeuren voor verschillende auto’s uit het wagenpark van Volvo.

Meer bedienen met je stem

Ook wordt het voor gebruikers mogelijk om binnenkort nog meer functies te bedienen met de stem. Zo kun je nagenoeg elke instelling aanpassen met een stemcommando tijdens het rijden. Daarbij kun je Google Assistent ook op andere apparaten gebruiken in combinatie met Android Automotive.

Zo kun je bijvoorbeeld de auto alvast laten opwarmen via een slimme speaker, televisie of je smartphone dankzij een stemcommando. Ook de auto vergrendelen, alvast opendoen of de batterijstatus checken wordt mogelijk vanaf een afstandje. Net als de uitrol van verschillende nieuwe applicaties, gaat ook deze uitrol in verschillende fases.

Review Android Automotive 2021

Meer weten over de slimme software? Lees dan onze volledige Android Automotive review die we gepubliceerd hebben in 2021. We zijn toen op pad geweest met de Polestar 2, één van de weinige auto’s van dat moment met het systeem aan boord.

Kijk je liever, check dan onderstaande videoreview. Later dit jaar besteden we op Android Planet weer een hele maand extra aandacht aan Android voor in de auto.

Lees meer nieuws over Android Automotive: