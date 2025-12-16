Deze Apple TV-update is goed nieuws voor Android-gebruikers

Heb jij de Apple TV-app, maar kun je je favoriete films en series niet streamen naar je televisie vanaf je telefoon? Vanaf nu is dat probleem opgelost!

Betere ervaring Apple TV-app

Apple heeft de Apple TV-app voor Android eindelijk geüpdatet, zodat die app Google Cast ondersteunt. Dat is topnieuws voor Android-gebruikers, die vanaf nu dus content vanuit de Apple TV-app kunnen streamen naar een Chromecast, Google TV Streamer of andere Android-televisie.

Voorheen moesten eigenaren van een Android films en series in de Apple TV-app veelal op hun smartphone of tablet zelf kijken. Als er al gestreamd kon worden, was daar een televisie voor nodig met daarop Apple TV geïntegreerd. Dat maakte het gebruik van de Apple TV-app voor Android-eigenaren een beperkte ervaring.

Apple wél voorstander van streamen

De timing van de update is opmerkelijk, aangezien Netflix onlangs de mogelijkheid heeft verwijderd om vanaf smartphones naar televisies te casten. De reden hierachter lijkt om gebruikers te stimuleren om de ingebouwde Netflix-app op de televisie zelf te gebruiken om media af te spelen.

Dat Apple streamen via de Apple TV-app (alleen in de Android-versie) naar de meeste grote schermen nu wél mogelijk maakt, is een mooie tegenreactie op wat wellicht een nieuwe trend kan gaan worden. Het is niet uit te sluiten dat andere streamingsdiensten in de toekomst het voorbeeld van Netflix zullen volgen.

Hoe werkt het?

Open de Apple TV-app en kijk of je de optie ziet om Google Cast te gebruiken. Zo niet, update de app dan naar versie 2.2. Als het goed is, zie je de castknop nu rechtsboven in je scherm, naast de dempknop op het afspeelscherm voor programma’s en films. Verder zou je de castknop in de pauze-overlay moeten terugvinden op de inhoud die je afspeelt.

De update van Apple is de zoveelste brug die geslagen wordt tussen de twee besturingssystemen Android en iOS. Eerder kon je lezen over het bestanden delen tussen iPhones en je Pixel-telefoon.