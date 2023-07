Update voor Chromecast met Google TV plet bugs en verbetert prestaties

Er rolt een kleine update uit voor de Chromecast met Google TV, maar elke update is er een! Benieuwd wat de nieuwe software brengt voor de mediaspeler, lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Heb je een Chromecast met Google TV of een HD-variant dan kun je nu een nieuwe firmware downloaden. De software met batchnummer STTE.230319.008.H1 is zo’n 60MB groot en dat is relatief klein. Normaal is een update voor de dongle veel groter, dus verwacht ook geen grote veranderingen.

Een precieze changelog is nog niet voorhanden, maar er zijn voornamelijk wat bugs geplet. Ook zijn de prestaties van het slimme apparaatje wat opgepoetst, waardoor ‘ie nog beter functioneert. Voor de afstandsbediening zijn in deze update geen verbeteringen meegenomen.

Zo check je op updates voor je Chromecast

Je krijgt automatisch een melding als de update beschikbaar is voor jouw Chromecast. Wil je echter handmatig checken of ‘ie er al is, gebruik dan onderstaande stappen.

Ga op je Chromecast met Google TV naar je profielfoto rechtsboven en kies vervolgens voor ‘Instellingen’; Navigeer naar ‘Systeem > Over > Systeemupdate’; Je Chromecast controleert nu of er updates beschikbaar zijn; Download en installeer de nieuwste update.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Chromecast met Google TV

Zoals de naam al verklapt draaien deze Chromecasts op Google TV, een besturingssysteem dat door Google zelf is ontwikkeld en een eigen interface heeft. Zo kun je apps installeren zoals Netflix, Disney Plus en Viaplay. Daardoor kun je genieten van alle bekende streamingdiensten, maar bijvoorbeeld ook games spelen of apps gebruiken.

Bedienen doe je met de meegeleverde afstandsbediening of stemcommando’s via Google Assistent. De HD-versie kan beelden streamen in een maximale resolutie van 1920 bij 1080 pixels. De 4K-versie kan overweg met beelden in een hogere resolutie. We hebben beide Chromecasts uitgebreid getest. Weten wat wij ervan vinden? Check dan onderstaande reviews of laat je in enkele minuten bijpraten in onze videoreview.

Lees meer over Google: