Heb jij last van deze bugs na update naar One UI 9?

De lancering van een grote update gaat zelden probleemloos. Dat weet ook Samsung. De update naar One UI 9 zorgt bij meerdere gebruikers namelijk voor issues met bluetooth. Maar er is meer.

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De uitrol van One UI 9 naar veel Samsung-telefoons is in volle gang, maar dat proces verloopt vooralsnog niet vlekkeloos. Bovenop eerdere meldingen van bugs, zoals het vastlopen van de installatie van de update, is er nu een bluetooth-gerelateerd probleem opgetreden op diverse toestellen.

Zo melden gebruikers op Reddit dat tijdens het afspelen van muziek op hun telefoon (via de speakers en dus niet via een koptelefoon of oortjes) het bluetooth-symbooltje onder in de volumeregelaar verschijnt. Die regelaar wordt zichtbaar bij het aanpassen van het volume. Andersom zijn er ook berichten dat het luidsprekericoontje verschijnt terwijl de telefoon verbonden is met oordopjes.

Op zich is dat klein leed, maar het hoort natuurlijk niet. De omvang van deze bugs lijkt momenteel niet echt groot.

Twee oplossingen gemeld

Gelukkig is er ook al een oplossing die in de meeste gevallen uitkomst brengt. Het schijnt dat gebruikers ‘Sound Assistant’ moeten updaten naar de nieuwste versie (v9.0.00.11). Dit is een module van Samsung die te downloaden is via Good Lock. Het advies om de module te updaten komt van het officiële Good Lock Support Team.

Als dat niet werkt, is er wellicht nog een trucje. Gebruikers op Reddit melden dat het uitschakelen van Sound Assistant een tweede optie is om het bluetooth-pictogram weg te krijgen uit de volumeregelaar. Nadeel is wel dat je daarmee ook alle personalisaties binnen de module uitschakelt. Voor nu schijnt dat het probleem wel te verhelpen.

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Werk aan de winkel voor Samsung

Het feit dat het Good Lock Support Team al heeft gereageerd op enkele klachten, is bewijs dat deze binnen Samsung serieus worden genomen. Al zijn de bluetooth-gerelateerde issues klein bier vergeleken bij eerdere problemen. Zo meldden gebruikers vrijwel direct na de uitrol van One UI 9 dat hun telefoon vastliep tijdens de installatie van de update. Sommigen kwamen zelfs niet verder dan het welkomstscherm.

Wie even langs diverse Samsung Community-fora en Reddit-pagina’s struint, vindt nog meer verhalen over bugs en andere problemen tijdens of na de update naar One UI 9. Denk aan bepaalde functies binnen de Galaxy Store die ineens niet meer werken, onscherpere nachtfoto’s en het wegvallen van de mobiele verbinding. Genoeg redenen voor Samsung om nog eens in de software te duiken en snel met fixes te komen.

Heb jij de update naar One UI 9 gekregen en geïnstalleerd? Laat ons dan weten of dat proces probleemloos is verlopen en of je al bugs bent tegengekomen.

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