Fabrikant OnePlus rolt een update uit voor de OnePlus 8 Pro. Daarmee krijgen de nieuwe OnePlus Buds-oortjes meer mogelijkheden, wordt het beveiligingsniveau bijgewerkt en kun je kiezen uit nieuwe klokstijlen.

Update OnePlus 8 Pro, betere ondersteuning OnePlus Buds

OnePlus rolt een update uit naar OxygenOS 10.5.11 voor de OnePlus 8 Pro. De update wordt nu aangeboden en is direct op het toestel te installeren. Zie je nog geen melding voor de update, check dan handmatig of de nieuwe software voor jouw toestel klaarstaat. Dat doe je via ‘Instellingen > Systeem > Systeemupdates’.

De update brengt ook nieuwe mogelijkheden naar de OnePlus Buds. Dit zijn de nieuwe draadloze oordopjes met een adviesprijs van 89 euro. Die werden afgelopen week officieel gepresenteerd, samen met de OnePlus Nord.

Die update is welkom, want de mogelijkheden van de Buds waren in eerste instantie redelijk beperkt. Aan de zijkant van beide oortjes is een aanraakgevoelig vlak aanwezig. Die kun je nu per individueel oortje instellen. Zo stel je per Bud in wat een dubbelklik voor handeling uitvoert.

Kiezen kun je uit muziek afspelen of juist pauzeren, het opstarten van Google Assistent, een vorig nummer afspelen of juist het volgende nummer uit de afspeellijst afspelen. Eén keer op een Bud tikken is niet mogelijk, dus je kunt in totaal twee handelingen instellen.

Niet volledig te gebruiken met andere merken

Tot slot kun je zo’n aanraaksensor ook drie seconden ingedrukt houden. Daardoor wordt weer verbinding gelegd met het vorige bluetooth-apparaat, waarmee je verbonden was. Zo kun je bijvoorbeeld snel schakelen tussen de bluetoothverbinding met je laptop of telefoon.

Deze functies werken echter alleen op toestellen van de fabrikant vanaf de OnePlus 6. Heb je een ouder type OnePlus of een smartphone van een ander merk, dan kun je deze mogelijkheden niet gebruiken.

Nieuwe beveiligingsupdate en klokstijlen

Ook ben je weer helemaal up to date als het gaat om beveiliging. Deze update brengt namelijk ook de beveiligingspatch van juli met zich mee. Daarnaast heb je veel meer keuze uit zogenaamde klokstijlen. Daarmee pas je het uiterlijk van de klok aan, die je ziet als het toestel aanraakt of oppakt.

Andere toevoegingen in deze update zijn verbeteringen voor de stabiliteit van de telefoons zelf, wifi en de verbinding met een mobiel netwerk. De aanraakgevoeligheid in de ‘game modus’ is verbeterd. Tot slot zijn er verbeteringen doorgevoerd voor de draadloze lader van OnePlus zelf.

