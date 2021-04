Eerste OnePlus Watch-update brengt grote verbeteringen

Het is tijd voor de eerste OnePlus Watch-update, die verschillende bugs plet en forse verbeteringen brengt. Ook laat OnePlus weten wat we in de toekomst van de Watch kunnen verwachten.

De eerste software-update voor de OnePlus Watch is aangekondigd via het forum van OnePlus. In de changelog zijn heel wat aanpassingen opgenomen. Zo is de accuraatheid van de gps-sensor verhoogd, net als die van de hartslagmeter. Ook herkent het horloge het verschil tussen wandelen en hardlopen beter, is de algehele stabiliteit verbeterd en gaat het scherm sneller aan als jij je pols draait.

Daarnaast zijn bij het synchroniseren van notificaties aanpassingen doorgevoerd. Dat gaat na de update vlotter en ook zie je dan een app-icoontje, zodat het sneller duidelijk is van welke app je een melding krijgt. Dat is fijn, want voor de update werden deze meldingen erg onduidelijk weergegeven.

OnePlus zegt in de toekomst met nieuwe features voor de smartwatch te komen. Zo wordt er gewerkt aan een always on-display, waardoor je altijd direct de tijd ziet. Andere nieuwigheden zijn een 12-uursnotatie, het horloge kunnen gebruiken als afstandsbediening om een foto te maken met je smartphone en een slimme digitale wijzerplaat.

OnePlus Watch review

Android Planet heeft het eerste slimme horloge van OnePlus al om de pols gehad. Onze ervaringen lees je in de OnePlus Watch review, waarvan je hieronder de conclusie alvast checkt:

Het ligt er natuurlijk aan waarvoor je een smartwatch precies gebruikt, maar OnePlus snijdt zichzelf in de vingers door te kiezen voor een eigen, middelmatig besturingssysteem. Daardoor is het app-aanbod erg karig, zijn de mogelijkheden beperkt en ook heb je niet veel vrijheid om je smartwatch eigen te maken. Wat dat betreft zijn Wear OS of Tizen (van Samsung) een stuk fijner in gebruik, maar ook deze besturingssystemen kennen hun nadelen. Qua design heeft OnePlus, zoals we gewend zijn, een fijn apparaatje afgeleverd. De accuduur is bovendien erg goed en de snelheid van de OnePlus Watch scoort punten. Voor een eerste smartwatch scoort OnePlus zeker een voldoende, maar als het bedrijf serieuze stappen in ‘smartwatchland’ wil zetten, moet de software echt veel beter.

Watch van OnePlus: kopen en release

De OnePlus Watch heeft een adviesprijs van 159 euro voor het standaardmodel. Een kobalt-versie komt later op de markt, maar de prijs is nog onduidelijk.

Dit model is een stuk steviger dankzij de horlogekast gemaakt van een kobaltlegering en het laagje saffierglas op het scherm. Ook heeft die versie een lederen horlogeband, terwijl het standaardmodel wordt geleverd met een rubberen bandje.



De release van de Watch is op 30 april, maar via de website van OnePlus kun je het apparaat alvast pre-orderen. Ook is het horloge binnenkort verkrijgbaar bij Belsimpel en Coolblue.

