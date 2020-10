Sony rolt update uit voor PlayStation-app, focus op communicatie

Sony heeft een grote update uitgerold voor de PlayStation-app. Naast een nieuw design focust de update vooral op communicatie tussen spelers.

Lees verder na de advertentie.

De update is beschikbaar voor zowel Android (6.0 of later) als iOS (12.2 of later). De nadruk ligt op communicatie tussen spelers. Je kunt nu met maximaal vijftien vrienden tegelijk praten via Voice Chat. Typ je liever? Ook dat is eenvoudiger geworden. De PlayStation Messages-app is namelijk geïntegreerd in de primaire PlayStation-app.

Het is bijna vanzelfsprekend dat Sony de app ook een visuele facelift heeft gegeven. De nieuwe interface maakt het makkelijker om te checken wat je vrienden spelen. Daarnaast zie je in één oogopslag details over de games die je recent zelf hebt gespeeld. Het filmpje hieronder legt het duidelijk uit.

Ook beschikt de app na deze update over een geïntegreerde PlayStation Store. Je bekijkt eenvoudig de nieuwste games en kunt deze op afstand naar je PlayStation 4 of (straks) PlayStation 5 downloaden. Ook add-ons voeg je eenvoudig toe.

Benieuwd naar het laatste nieuws over PlayStation? Via de Explore-pagina blijf je op de hoogte van waar gameontwikkelaars mee bezig zijn. Je vindt hier eveneens officiële berichten van Sony terug.

De PlayStation 5 biedt extra functies

Vooralsnog kun je de vernieuwde app alleen gebruiken met de PlayStation 4, maar daar komt binnenkort natuurlijk verandering in. Op 12 november brengt Sony de PlayStation 5 uit. In combinatie met die nieuwe console biedt de app nog wat extra functies.

Heb jij straks een glimmende PlayStation 5 naast je televisie staan? Dan kun je via de app inloggen op je nieuwe spelcomputer. Ook kun je vanuit de app games opstarten en je opslagruimte beheren als de harde schijf bijna vol zit. Concreet betekent dit dat je oude games kunt verwijderen vanaf je smartphone.

→ Download de Playstation-app in de Play Store