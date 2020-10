In een uitgebreide blogpost heeft Google verschillende nieuwe mogelijkheden aangekondigd voor slimme schermen. Onder andere de Google Nest Hub en Hub Max krijgen een donkere modus, mediapagina en ondersteuning voor meerdere accounts.

Google heeft een tiental vernieuwingen aangekondigd voor slimme displays, waaronder de Nest Hub en Nest Hub Max. Zo biedt de update de mogelijkheid om een donker thema te gebruiken op de schermen. Google noemt dat dit vooral goed is voor gebruik in het donker, omdat er minder licht van het display uitstraalt.

Donkere modus

Zo’n donkere modus wordt op smartphones al tijden gebruikt. Activeren kan automatisch op basis van zonsopkomst en -ondergang. Tot slot is in te schakelen dat het thema verandert op basis van het omgevingslicht.

Meerdere accounts

Een tweede grote verandering is het kunnen gebruiken van meerdere accounts. Zo kan info van die accounts getoond worden op het slimme scherm en hoef je niet constant te wisselen.

Dat is handig voor onder andere het tonen van meerdere agenda’s, of andere activiteiten. Andere aanpassingen bestaan onder andere uit een mediapagina. Daarop wordt allerlei muziek aangeraden van bijvoorbeeld Spotify. Ook content van streamingdiensten zoals Netflix of Disney Plus wordt daar getoond.

Inzicht in je slimme huis

Er is tot slot een ‘home control’-scherm geïntroduceerd, waarbij je inzicht hebt in al je slimme en verbonden apparaten. Een ander scherm toont een overzicht van de hele dag. Zo weet je direct wat voor afspraken je hebt, kun je het nieuws checken en zie je onder andere het weerbericht.

Ook kun je zo’n slim scherm nu gebruiken als wake-up-light. Eenmaal ingesteld zal het scherm steeds feller gaan schijnen, waardoor een zonsopkomst wordt nagebootst.

