Update Telegram: tientallen nieuwe functies voor videogesprekken

Er rolt een update uit voor Telegram die zich vooral richt op videogesprekken en afspeelmogelijkheden van losse video’s. Wat er allemaal nieuw is zet Android Planet natuurlijk voor je op een rij.

Er rolt een update uit voor de bekende chat-app Telegram. Versie 7.9 zit bomvol nieuwe functies die zich vooral richten op video’s en videogesprekken. Via de blog van de ontwikkelaar lezen we wat de rits aan nieuwe functies is.

Zo is het nu mogelijk dat een videocall tot wel 1000 toeschouwers heeft. In zo’n gesprek zijn er maximaal 30 actieve deelnemers die videobeelden kunnen delen. Telegram laat weten het maximum alsmaar uit te breiden, totdat alle mensen ter wereld kunnen deelnemen aan één gesprek.

Een andere nieuwigheid is dat je video’s kunt opnemen in betere kwaliteit dan voorheen. Wil je wat details zien van zo’n video dan klik je erop om wat in te zoomen. Afspelen van video’s kan nu op verschillende snelheden: 0,2, 0,5, 1,5 of 2,0x. Een soortgelijke functie voor audioberichten werd onlangs geïntroduceerd bij WhatsApp.

Neem je een video op terwijl je muziek afspeelt met je toestel? Dan stopt de muziek niet automatisch met spelen, leuk voor bijvoorbeeld karaokevideo’s. Ook het toevoegen van zogenaamde timestamps is toegevoegd. Deel je een video met zo’n tijdcode, dan kan de ontvanger direct vanaf dat moment meekijken.

Andere nieuwe mogelijkheden vanaf versie 7.9 bestaan onder andere uit het kunnen delen van je scherm bij 1-op-1-gesprekken. Daarnaast kun je berichten automatisch laten verwijderen na een maand (in plaats van een dag of week), zijn er nieuwe animaties toegevoegd en heb je nog meer keuze uit geanimeerde emoji.

Download Telegram in de Play Store

Downloaden van de chat-app doe je makkelijk en snel via onderstaande knop. Natuurlijk zijn er nog meer populaire apps beschikbaar om te babbelen. De meest bekende is WhatsApp. Andere alternatieven zijn bijvoorbeeld Signal, Line of Snapchat.