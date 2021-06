Dit is het nieuwe design van YouTube Music voor Android Auto

YouTube Music is al een tijdje beschikbaar voor het populaire Android Auto. Nu rolt er een nieuwe update uit die het uiterlijk van de app aanpast. Daardoor is de bediening een stuk fijner, maar vooral weer iets veiliger.

Verschillende gebruikers van YouTube Music voor Android Auto krijgen een nieuw uiterlijk van de app voorgeschoteld. Die komt mee met de update naar versie 4.30.50. Met de nieuwe versie zijn er verschillende tabbladen geïntroduceerd, te vinden aan de bovenkant. Daardoor wordt navigeren door de app een stukje sneller en veiliger.

Met een druk op de knop kom je nu terecht op het juiste scherm, waar dat voorheen meerdere handelingen vereiste. Daarbij vind je nog drie of vier tabbladen aan de bovenkant. Zo vind je daar een tabblad met laatst afgespeelde media, de muziekbibliotheek of lokale bestanden als die op je aangesloten smartphone staan.

Veilig gebruik van Android Auto

Al met al is het dus een kleine update, maar wel een fijne. Android Auto is namelijk ontwikkeld om te gebruiken met het infotainmentsysteem van je auto. Zo kun je muziek luisteren, belletjes plegen of natuurlijk navigeren, maar wel op een veilige manier.

Ontwikkelaars moeten hun apps namelijk klaarstomen voor het gebruik in combinatie met de software. Daarbij staan duidelijkheid en veiligheid voorop. Zo worden grote knoppen en teksten gebruikt om makkelijk door de interface te navigeren. Daardoor word je een stuk minder afgeleid en als je op de weg zit, is dat natuurlijk erg fijn.

Check ook onze review

Android Auto in Nederland is vanaf eind maart dit jaar eindelijk officieel te gebruiken. Kwestie van de Play Store induiken en downloaden maar. Wel heb je een auto nodig met ondersteuning voor Android Auto, zodat je het infotainmentsysteem in de wagen hiervoor kunt gebruiken.

Begin van dit jaar hebben we Android Auto ook weer stevig aan de tand gevoeld. Al onze ervaringen check je dan ook in onze Andoid Auto 2021 review. Kijk je liever? Check dan onderstaande video, waarin we stap voor stap uitleggen hoe het werkt en wat je er allemaal mee kunt.

