Het updatebeleid van Android-smartphones verschilt per merk en prijsklasse. Een goed updatebeleid betekent dat je je toestel langer veiliger kunt gebruiken. Welke fabrikanten maken hier (geen) werk van? Android Planet zocht het uit.

Een smartphone vereist een degelijk ontwerp en goede specificaties voor een prettige gebruikservaring, maar onderschat de software niet. Met een ondermaats updatebeleid profiteert je toestel al snel niet meer van nieuwe features én krijg je geen beveiligingsupdates meer. Geen fijn idee, zeker niet als je er dan achter komt dat concurrerende smartphones nog jaren updates ontvangen.

Kortom: een toestel met een goed updatebeleid is langer compleet en veilig te gebruiken. Fabrikanten van Android-smartphones mogen van ontwikkelaar Google deels zelf bepalen hoe vaak en hoe lang ze updates beschikbaar stellen. Het ene merk onderscheidt zich hierin door vaak en lang updates uit te rollen, terwijl andere merken op personeelskosten bezuinigen en daarom een minder goed updatebeleid hanteren.

Er zijn twee soorten updates: versie-updates en beveiligingsupdates. Versie-updates, zoals Android 11, voegen nieuwe features toe en verbeteren de software visueel. Van beveiligingsupdates merk je veel minder. Onder de motorkap dichten ze kwetsbaarheden in het Android-systeem, wat ze wel erg belangrijk maakt.

Hieronder leggen we het updatebeleid van negen Android-fabrikanten uit. Ter informatie ook het updatebeleid van Apple, dat zijn eigen iOS-software alleen op iPhones installeert. iPhones krijgen vier tot vijf jaar updates.

Google, de Android-ontwikkelaar

Aan die vier tot vijf jaar kan Google, de ontwikkelaar van Android, niet tippen. Het bedrijf brengt zelf Pixel-smartphones uit en geeft die drie jaar updates. Zowel versie-updates als beveiligingsupdates. De Google Pixel 5 komt met Android 11 en in onze review lees je dat de smartphone dus Android 12, 13 en 14 krijgt. Dat is bovengemiddeld in vergelijking met andere merken.

Samsung: beste jongetje van de klas?

Samsung is de grootste verkoper van Android-smartphones en kenmerkte zich lang met een traag en kort updatebeleid. Vorig jaar is het roer omgegaan en anno 2021 is Samsung misschien wel het beste jongetje van de klas.

De fabrikant geeft moderne smartphones en tablets drie versie-updates, even goed als Google dus. Maar waar Google ook drie jaar beveiligingsupdates uitrolt, stelt Samsung vier jaar beveiligingsupdates beschikbaar. Alle smartphones en tablets die vanaf 2019 zijn uitgebracht, komen hiervoor in aanmerking. Fijn als je een gloednieuwe Galaxy S21 hebt, maar helemaal bijzonder voor bezitters van bijvoorbeeld de 160 euro kostende Galaxy A10. Goed om te weten: dure Galaxy’s krijgen elke maand een beveiligingsupdate, goedkopere modellen eens per kwartaal.

Samsung laat ook in de praktijk een uitstekende indruk achter met zijn updatebeleid. Het merk rolt de Android 11-update sneller dan verwacht uit naar veel Galaxy-toestellen en laat ook de concurrentie achter zich. We schreven onlangs een opinie-artikel over Samsung’s indrukwekkende Android 11-updatebeleid.

OnePlus heeft twee gezichten

OnePlus stond bekend als een merk dat razendsnel en lekker lang updates uitrolde naar zijn smartphones. Anno 2021 is dat niet helemaal meer het geval. Ja, de OnePlus 8-serie werd als één van de eerste smartphones geüpdatet naar Android 11. En de fabrikant laat een goede sier achter met zijn twee jaar versie-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

Anderzijds krijgen OnePlus-toestellen niet maandelijks, maar om de maand een beveiligingspatch. Veel merken rollen wél elke maand een update uit. Daarnaast gaat OnePlus de mist in met het updatebeleid van de Nord N10 5G en N100. Die toestellen krijgen alleen een Android 11-update, terwijl die softwareversie al maanden beschikbaar was toen de smartphones werden uitgebracht. De eerstvolgende écht nieuwe Android-versie (Android 12) gaat aan deze toestellen voorbij en dat past niet bij de (vroegere) filosofie van OnePlus.

Motorola blijft ondermaats

Jaren geleden behoorde Motorola tot de merken met het beste updatebeleid, zowel qua snelheid als ondersteuningsperiode. Daar is al een paar jaar niets meer van over. Motorola garandeert één of twee versie-updates voor zijn midrange en high-end toestellen en budgetmodellen ontvangen soms niet eens één update. Dit is ondermaats en daarom steevast een minpunt in reviews van Motorola-smartphones.

De fabrikant rolt twee jaar lang beveiligingsupdates uit voor zijn smartphones. Dat is Googles minimum en daarom niet bijzonder.

Nokia worstelt met Android One

Nokia gebruikt als enige fabrikant in dit overzicht op vrijwel al zijn smartphones de Android One-software. Dit is stock-Android zonder aanpassingen, met als één van de voordelen dat Nokia sneller updates kan uitrollen. Een paar jaar geleden gebeurde dat ook en hoorde Nokia bij de fabrikanten met het beste updatebeleid.

Daar is inmiddels weinig meer van te merken. Het bedrijf heeft op moment van schrijven pas één smartphone geüpdatet naar Android 11 en brengt nieuwe smartphones – zoals de Nokia 5.4 – uit met Android 10 uit 2019. Een Android 11-update moet nog volgen. Het bedrijf garandeert twee jaar versie-updates, maar in het geval van de Nokia 5.4 zijn dat Android 11 en 12. Dat voelt een beetje als makkelijk scoren.

Positiever is het updatebeleid aangaande beveiligingsupdates. Met drie jaar maandelijkse updates voor alle toestellen doet Nokia het op dit punt beter dan de meeste concurrenten.

Twee jaar geleden hadden we niet kunnen bedenken dat we dit zouden schrijven, maar moderne Huawei-smartphones ontvangen al een tijd praktisch geen updates meer. De fabrikant staat sinds mei 2019 op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid, die Huawei verdenkt van spionage voor de Chinese overheid.

Door die handelssancties kan Huawei sindsdien geen nieuwe smartphones meer laten certificeren door Google. Moderne Huawei-toestellen draaien nog steeds op Android, maar een versie zonder Google-apps en -diensten.

Ook ervaart de fabrikant problemen met het updaten van de software. Het is Huawei nog niet gelukt om een toestel van Android 10 naar 11 te updaten. De vraag is of dat gaat veranderen. Het bedrijf laat desgevraagd weten dat het geen updatebeleid kan garanderen voor zijn toestellen.

Android Planet-redacteur Rens schreef onlangs een opinie waarin hij zich afvraagt of Huawei zelf nog wel gelooft in zijn smartphonetak. Het bedrijf liet kort daarop aan Business Insider weten dat het dit jaar meerdere nieuwe smartphones in Nederland gaat uitbrengen. maar details ontbreken nog.

Sony

Het updatebeleid van de Android smartphones van Sony voldoet enkel aan Googles minimale eisen. De fabrikant rolt namelijk twee jaar versie- en beveiligingsupdates uit. Prima voor goedkopere toestellen, maar wat mager voor dure modellen als de Xperia 5 II.

Ook Oppo garandeert dat al zijn smartphones twee jaar updates krijgen. Je bent vanaf de releasedatum van een toestel verzekerd van twee jaar versie-updates en beveiligingspatches. Voor goedkopere modellen is dat netjes, maar voor dure toestellen is het aan de korte kant. Zeker in vergelijking met merken als Samsung en Google, die hun betaalbare smartphones dus langer updaten dan Oppo’s duizend euro kostende Find X2 Pro.

Xiaomi blijft vaag

Alle fabrikanten in dit overzicht hanteren een redelijk tot heel duidelijk updatebeleid. Xiaomi vormt hier een uitzondering op. Het merk wil niet vertellen hoeveel jaar zijn smartphones updates krijgen, ongeacht het model. Het is daarom niet duidelijk hoe lang een Xiaomi-toestel beveiligingsupdates ontvangt en op hoeveel versie-updates je kunt rekenen.

Het bedrijf laat desgevraagd (vertaald uit het Engels) weten: “de updatecycli van verschillende apparaten zijn in overeenstemming met onze overeenkomsten met Google en voldoen aan het overeenkomstige beleid.” Deze reactie doet vermoeden dat Xiaomi-toestellen in elk geval minimaal twee jaar gegarandeerde beveiligingsupdates krijgen. In onze Xiaomi Mi 11 review noemen we het gebrek aan een duidelijk updatebeleid een minpunt van de dure smartphone.

