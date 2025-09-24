Updates tillen Google Home-webversie naar nieuw niveau

Met Google Home houd je al je slimme apparaten gemakkelijk in de gaten. Dat doen de meeste gebruikers met de Google Home-app. De nieuwste updates van Home maken van de webversie een interessant alternatief.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Home en Nest op groot scherm

De nieuwe updates die Google heeft doorgevoerd zijn niet alleen voor Google Home, maar ook voor Nest. De belangrijkste verandering is dat de webversie nu een stuk meer geoptimaliseerd is voor grotere schermen (zoals je laptop of pc) en het gebruik van een muis.

Hierdoor wordt het tegelijkertijd bekijken van meerdere livestreams of camera’s van je Nest-producten veel fijner. Elke gekoppelde camera verschijnt als tegel in een raster. Wil je een grotere weergave voor een specifieke camera? Klik dan op de bijbehorende tegel.

Daar blijft het niet bij, want met de muis van je computer bedien je razendsnel je slimme apparatuur. En wat dacht je van multitasken? Open de webversie van Google Home in het ene tabblad en schakel naar je camera’s, terwijl je in een ander tabblad iets anders doet. Even terug switchen naar je camera’s doe je met één simpele muisklik.

Dit maakt de webversie nóg beter

Zo haal je ook meer uit je Nest Cam en Nest Doorbell wanneer je die bekijkt in de webversie van Google Home. Blijf op de hoogte van camera- en deurbelactiviteit, zoek specifieke gebeurtenissen, maak opnames en download die. Dat werkt allemaal erg prettig met je toetsenbord en muis. Een groot voordeel ten opzichte van de app.

En dan nog twee recente features van Google Home voor het web: het checken van de batterijduur van je camera’s en tweerichtingsspraak. Zorg wel dat je de microfoon hier de juiste rechten voor geeft in je browserinstellingen. Zo werkt de webversie van Google Home:

Ga naar home.google.com; Log in met dezelfde accountgegevens als je Google Home-app; Klik op een van de tabbladen: ‘Camera’s’, ‘Apparaten’ of ‘Automatiseringen’. En ontdek wat er allemaal mogelijk is. Hierboven heb je al een aantal suggesties van ons gekregen.

Altijd en overal controle

Voor het bedienen van al je slimme Nest-producten heb je met de vernieuwde webversie een volwaardig alternatief voor de app. We kunnen ons voorstellen dat er situaties zijn dat de webversie echt van pas komt.

Stel dat je op kantoor bent, maar je hebt je telefoon thuis laten liggen. Vervelend, maar dan kun je gewoon de webversie van Google Home op je computer gebruiken. Zo bekijk je alsnog alle camera’s in en rondom je huis en bedien je al je andere smarthome-apparaten.

Ben jij al bekend met de webversie van Google Home? En zo niet, ben je na het lezen van dit artikel van plan om die toch eens te proberen? We horen het graag van je.