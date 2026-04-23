Google maakt deze app véél sneller (en stopt leuke functie in andere)

Wie veel in Google Spreadsheets zit, voor werk of gewoon uit hobby, zal blij zijn met een recente snelheidsinjectie in deze app. Wij vertellen wat vanaf nu allemaal rapper gaat en hoe je nóg meer functies krijgt.

Optimalisatie voor grote bestanden

Google heeft Spreadsheets geoptimaliseerd voor betere prestaties voor intensieve gebruikers. Acties die je vrijwel altijd uitvoert in het online programma, gaan nu een stuk sneller. Met name als je in grote spreadsheets werkt. Dat zijn bestanden met meer dan één miljoen cellen. Dit zijn de upgrades.

Het openen van grote spreadsheets gaat 30 procent sneller;

Het filteren van grote spreadsheets gaat 60 procent sneller;

Het toepassen van voorwaardelijke opmaak op grote spreadsheets gaat ook 60 procent sneller.

Deze upgrades zijn direct beschikbaar voor persoonlijke Google-accounts en gebruikers van Workspace.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe bètaversie van Spreadsheets

Naast de prestatieverbeteringen in Spreadsheets, introduceert Google ook een nieuwe bètaversie. Gebruikers die zich hiervoor aanmelden, krijgen vroegtijdig toegang tot nog grotere spreadsheets. Concreet is de capaciteit van Sheets verdubbeld van 10 miljoen naar 20 miljoen cellen.

Als je deelneemt aan de bèta, dan geldt deze verhoogde limiet voor nieuwe, bestaande en geïmporteerde spreadsheets. Aanmelden om hiervan gebruik te maken, kan via een speciaal formulier.

De verbeteringen in Spreadsheets vallen samen met andere updates in Google Workspace. Niet bekend hiermee? Workspace is een pakket van online tools van Google waarmee je kunt werken, communiceren en samenwerken. De bekendste tool is Gmail, maar ook Google Documenten, Google Spreadsheets en Google Meet vallen hieronder.

Over die laatste gesproken, binnenkort kun je in Meet gebruikmaken van de functie ‘Take Notes for Me’. Met dit AI-hulpmiddel kun je automatisch aantekeningen (en samenvattingen) laten maken in al je vergaderingen, wat een hoop schrijfwerk scheelt.

