‘Updateschema gelekt: dit is wanneer jouw Samsung Android 12 krijgt’

Het vermeende updateschema voor Android 12 van Samsung ligt op straat. Daarin is te zien welke toestellen nog dit jaar kunnen genieten van de nieuwe software. Ook de plannen voor volgend jaar zijn daarin vermeld.

De informatie is gepubliceerd via een bekende Twitteraar, maar een grote korrel zout nemen is wel een goed idee. De informatie is namelijk afkomstig uit de Samsung Members-applicatie voor Zuid-Koreaanse gebruikers. Ook verscheen er info voor de Braziliaanse markt. Samsung zelf heeft de berichten wel weer verwijderd, maar niet voordat er screenshots van waren gemaakt.

Volgens het updateschema krijgen de eerste toestellen nog deze maand de update. Dat strookt met informatie dat de Android 12-update er bijna aankomt. In onderstaand schema vind je de informatie over de updateplannen betreft de nieuwe software.

November:

December:

Januari:

Februari:

Samsung Galaxy Tab S7

Samsung Galaxy Tab S7 Plus

April:

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A90

Samsung Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy Tab S7 FE

Samsung Galaxy Tab S7 FE 5G

Mei:

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A31

Samsung Galaxy A32

Samsung Galaxy Active 3

Samsung Galaxy Tab

Samsung Galaxy Tab A7 (2020)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Juni:

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Juli:

Zo ziet Android 12 eruit voor Samsung

Samsung legt de eigen One UI 4.0-schil over Android heen en hoe dat eruit ziet weten we al dankzij gebruikers van het bètaprogramma. De software heeft veel weg van de One UI 3.0-skin gebaseerd op Android 11. Toch zien we een hele rits vernieuwingen.



Zo zien we ook elementen van Googles Material You-design en kleuren apps en elementen mee. Verschillende eigen applicaties hebben een make-over gekregen en ook krijg je meer controle over het uiterlijk van verschillende widgets.

Benieuwd wanneer jouw toestel (Samsung of niet) Android 12 krijgt? Check dan ook ons uitgebreide Android 12 update-overzicht. Daarin vertellen we je alles over de komende software-update voor merken als Nokia, Motorola, Xiaomi en OnePlus.

