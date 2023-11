Op deze datum krijgt jouw Samsung-smartphone Android 14

Samsung heeft bekend gemaakt op welke datum zijn smartphones een update krijgen naar Android 14. We zetten alle data voor je op een rijtje, zodat je snel kunt checken wanneer jouw toestel aan de beurt is.

Samsung brengt Android 14 naar deze smartphones

Eind oktober bracht Samsung al Android 14 met One UI 6 naar de Galaxy S23-lijn, maar de Koreaanse fabrikant biedt natuurlijk nog veel meer smartphones aan. Veel recente toestellen worden de komende tijd ook bijgewerkt naar de nieuwe versie van het besturingssysteem.

Samsung heeft nu zelf bekendgemaakt wanneer dat gebeurt. Voor veel telefoons is een concrete datum genoemd, bij anderen is alleen de week vermeld. Staat jouw smartphone ertussen? Check snel het overzicht! Waarschijnlijk komen er later nog andere (oudere) telefoons en tablets bij.

Week 45

Samsung Galaxy A54

Week 46

Week 47

Galaxy Z Flip 3

Week 48

Galaxy A04s : 4 december

: 4 december Galaxy A05s : Nog niet bekend

: Nog niet bekend Samsung Galaxy XCover 5: 8 december

Dit moet je weten over Android 14

Android 14 is een vrij bescheiden update van het besturingssysteem. Je kunt nu je vergrendelscherm aanpassen aan jouw voorkeuren en ook is de software weer een stukje veiliger en privacyvriendelijker. Voor slechtzienden is bovendien de vergrootglas-functie verbeterd. Daardoor is het makkelijker om informatie op het scherm te vergroten.

Wil je meer weten? Lees dan onze review van Android 14. Heb je geen smartphone van Samsung en ben je benieuwd wanneer jouw toestel aan de beurt is? Check dan ons Android 14-updateoverzicht.

