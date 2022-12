Datum bekend: usb-c verplicht in EU vanaf 28 december 2024

Het Europees Parlement verplicht dat alle mobiele apparaten in de Europese Unie worden voorzien van een usb-c-poort. De ingangsdatum is nu ook bekend. Lees hier wanneer dat is en wat de wet precies inhoudt.

Enkel usb-c op mobiele apparaten in EU vanaf eind 2024

De verplichting van usb-c op mobiele apparaten werd eerder al officieel gemaakt. Met de wet verplicht de EU fabrikanten om ‘kleine en middelgrote apparaten’ die bedraad opladen uit te rusten met een usb-c-poort. Het Europees Parlement heeft het plan nu officieel gepubliceerd en daarmee is ook de invoerdatum bekendgemaakt

Vanaf 28 december 2024 is het verplicht om een usb c-poort te hebben op:

Smartphones

Tablets

Digitale camera’s

Koptelefoons

Oordopjes

Handheld videogame-consoles

Draagbare speakers

e-readers

Draadloze oordopjes

Toetsenborden

Muizen

Draagbare navigatiesystemen

Vanaf 28 april 2026 gaat de wet ook in voor laptops en vanaf 28 december aankomend jaar begint de EU met het instellen van wetten, regels en administratieve benodigdheden om als fabrikant aan de verplichting te kunnen voldoen.

Minder afval, makkelijker laden en vaarwel micro-usb

De wet is ingesteld om meerdere redenen, waaronder het verminderen van afval en het harmoniseren van snelladen. Usb Power Delivery (PD) is één van de vele types snelladen die nu op de markt zijn. Waar fabrikanten als OnePlus en Xiaomi nu nog verschillende technieken gebruiken, wordt het voor alle mobiele apparaten (die sneller laden dan 15W) ook verplicht om de USB-PD-techniek te ondersteunen.

Naast één laadstandaard lijkt er voor Android-gebruikers weinig te veranderen. Veel moderne Android-smartphones komen namelijk standaard met een usb c-aansluiting. Toch zijn er een hand vol aan (budget)smartphones die nog steeds gemaakt worden met de verouderde micro-usb-aansluiting. Dat zullen we vanaf eind 2024 dus niet meer zien.

Voor smartphonefabrikant Apple is de wet misschien het meest ingrijpend. Het bedrijf is al jaren trouw aan haar eigen Lightning-aansluiting en moet nu ook overstappen naar usb-c. In ieder geval op toestellen die ze in de Europese Unie verkopen. Er wordt daarom gespeculeerd over een eventuele overstap naar enkel draadloos opladen, maar of dat klopt is nog de vraag.

Meer over usb-c en opladen op Android Planet

Of het nu dagelijks is of al na een paar uur: iedereen moet zijn smartphone opladen. Er is een hoop ontwikkeling gaande op het gebied van laadsnelheden en grotere accu’s. We vertellen je er op Android Planet graag over. Check bijvoorbeeld ons artikel over het ‘s nachts opladen van je smartphone of kom erachter hoe snelladen eigenlijk werkt.

