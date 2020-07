De afgelopen weken stond Android Planet volledig in het teken van vakantie. Je maakte kans op allerlei prijzen, kreeg allerlei handige vakantie-tips en we schreven achtergronden. Hier vind je alles op een rijtje.

Maandthema vakantie: round-up

De maand juli is bijna voorbij en dat betekent ook dat we nog even op een rijtje zetten wat we allemaal geschreven hebben over het maandthema vakantie. Elke maand kiezen we namelijk een thema op Android Planet, wat als rode draad op de website terugkomt.

Zo geven we allerlei handige tips, bijvoorbeeld over de beste speakers voor vakantie onder de 50 euro, hoe je films downloadt voor onderweg en met welke apps je het beste navigeert naar het buitenland. Ook de leukste reiskanalen op YouTube kwamen voorbij en de beste lange games voor onderweg. Niet alles bij kunnen houden? Geen probleem natuurlijk, want in onderstaand overzicht zie je alle vakantie-artikelen op een rij:

Vakantie-artikelen juli Android Planet:

Nieuw maandthema: Back to School

Het vakantiethema is misschien voorbij, maar uiteraard staat er ook een nieuw thema klaar. In augustus ligt de focus namelijk op Back to School. Verwacht tips over de beste studie-apps of apps om juist te ontspannen, achtergrondverhalen en opiniestukken.

Ook kijken we naar betaalbare smartphones en Chromebooks en kun je een grootse winactie verwachten. Houd Android Planet aankomende maand dus goed in de gaten.

Heb jij back to school-ideeën?

Er staat al veel op de planning, maar heb jij nog een ultiem idee, laat het ons weten! Laat bijvoorbeeld een reactie achter onder dit artikel of mail ons via redactie@androidplanet.nl. Ook kun je ons natuurlijk een bericht sturen via Facebook of Instagram. Tot slot kun je onze redacteuren makkelijk bereiken via Twitter:

→ Colin’s Twitter

→ Erwin’s Twitter

→ Michel’s Twitter

→ Rens’ Twitter

→ Wouter’s Twitter

Wil je niks missen van het nieuwe maandthema? Houd dan onze site in de gaten, meld je aan de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief en download de gratis Android-app!

