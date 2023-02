Valentijnsdag-filmtips: romantisch op de bank streamen

Romantiek hoeft niet moeilijk te zijn. Met onze Valentijnsdag-filmtips beleef je een romantische avond terwijl je ontspannen op de bank zit.

Valentijnsdag-filmtips: romantisch streamen

Valentijnsdag kun je heel uitgebreid en romantisch aanpakken, maar wees nou eerlijk: je ploft toch liever samen op de bank om iets leuks aan te zetten? Met deze Valentijnsdag-filmtips op de verschillende streamingdiensten heb je toch een romantische avond. Uiteraard allemaal via een Chromecast te kijken.

1. Before Sunset/Before Sunrise/Before Midnight (HBO Max)

Op HBO Max kijk je nu naar de extreem romantisch en goede Before-trilogie, met in de hoofdrollen Ethan Hawke en Julie Delpy. In Before Sunrise ontmoet je hun personages, met Hawke als een Amerikaanse student die door Europa reist en Delphy als de Franse studente Céline. Ze worden verliefd terwijl ze struinen door de straten van Wenen.

De volgende film Before Sunset speelt zich negen jaar later af en is ook negen jaar later gefilmd, maar met dezelfde personages. Weer negen jaar later vindt Before Midnight plaats. Het is misschien teveel van het goede om alledrie de films in één keer te kijken, maar na de eerste film heb je een goede reden om binnenkort nog twee keer samen op de bank te ploffen voor een romantische avond.

2. Portrait de la jeune fille en feu (Netflix)

Wat is er nou romantischer dan een Frans kostuumdrama over een verboden liefde. Portrait de la jeune fille en feu speelt zich af op een Frans eiland, in de 18de eeuw. Schilder Marianne krijgt de opdracht om in het geheim een portret van Heloïse te maken die op het punt staat in het huwelijksbootje te stappen. Daarom besteedt ze vooral veel tijd met haar model en dan springt de vonk over.

3. Modern Love: Amsterdam (Prime Video)

Kom je niet aan een hele film toe, dan kun je een aflevering van Modern Love: Amsterdam kijken, met in elke aflevering een nieuw verhaal over liefde in de hoofdstad. Vanwege de diverse verhalen zit er ongetwijfeld wat voor jullie tussen. Met jonge liefde, oudere liefde, moeilijke liefde en andere liefde.

4. The Lost City (SkyShowtime)

Soms wil je gewoon een romantische komedie met Sandra Bullock, toch? De nieuwste staat op SkyShowtime en heet The Lost City. Hierin speelt Bullock een populaire auteur die romantische avonturenboeken schrijft.

Dan wordt ze ontvoerd en beleeft ze zelf een avontuur. De enige die haar dan kan redden is het model dat op de cover van haar boeken staat. Met onder andere Channing Tatum en Brad Pitt.

5. Shotgun Wedding (Prime Video)

Eén van de nieuwste romantische komedies op de streamingdiensten is Shotgun Wedding met Jennifer Lopez. Zodra het stel Darcy en Tom op het punt staat hun huwelijk af te blazen, worden alle gasten van de trouwerij gegijzeld door piraten. Niets brengt twee geliefden beter samen dan je beide families redden van mannen met geweren.

6. Fire Island (Disney Plus)

Een groepje vrienden vertrekt naar Fire Island, een mekka voor gays die wel van een feestje houden. Maar is er ook ruimte voor liefde? Dit is een moderne adaptatie van Pride and Prejudice, over groepen die er wel en niet bij horen en waar toch verliefdheid tussen ontstaat.

7. Lady Chatterley’s Lover (Netflix)

Zoek je een meer traditioneel kostuumdrama, dan kun je op Netflix de nieuwe film Lady Chatterley’s Lover kijken. De man van Connie komt thuis van de Tweede Wereldoorlog, maar is verlamd in zijn onderlichaam. Connie blijft van hem houden, maar wordt ook verliefd op een ander. Dat betekent verboden liefde, smachtende blikken en jaloezie.

Meer kijktips

