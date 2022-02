Dit zijn de 56 kleur- en opslagvarianten van de Samsung Galaxy S22-serie

Na maanden van geruchten zijn ze eindelijk gepresenteerd. We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy S22-smartphones. Maar welke modellen zijn er, wat voor kleuren zijn er beschikbaar en hoeveel opslag- en werkgeheugen hebben ze aan boord? Spoiler: het zijn er meer dan ooit tevoren!

Samsung Galaxy S22-varianten: check ons overzicht

Samsung heeft een drietal nieuwe toestellen gepresenteerd in de Galaxy S22-serie. Het gaat om de gloednieuwe Samsung Galaxy S22, het meest betaalbare model met een scherm van 6,1 inch. Ook de grotere Samsung Galaxy S22 Plus is onthuld. Dit toestel beschikt over nagenoeg dezelfde hardware, maar wel in een grotere behuizing. De duurste telefoon is de Samsung Galaxy S22 Ultra, die onder andere beschikt over een stylus en scherm van 6,8 inch met hoge resolutie en afgeronde schermranden.

Samsung Galaxy S22: deze varianten zijn beschikbaar

De Galaxy S22 is bij veel verkooppunten verkrijgbaar in vier kleuren en twee varianten qua RAM en interne opslag. Dat betekent dat er via die weg dus acht modellen van de Galaxy S22 te koop zijn:

#1. Samsung Galaxy S22 – zwart – 8GB/128GB

#2. Samsung Galaxy S22 – groen – 8GB/128GB

#3. Samsung Galaxy S22 – roze – 8GB/128GB

#4. Samsung Galaxy S22 – wit – 8GB/128GB

#5. Samsung Galaxy S22 – zwart – 8GB/256GB

#6. Samsung Galaxy S22 – groen – 8GB/256GB

#7. Samsung Galaxy S22 – roze – 8GB/256GB

#8. Samsung Galaxy S22 – wit – 8GB/256GB

Zit jouw kleur daar nou niet tussen, dan kun je je nog wenden tot de digitale winkel van Samsung zelf. Via die weg is er namelijk nog keuze uit vier andere kleuren: grijs, beige, lichtblauw en paars, die erg veel doet denken aan de Galaxy S21 in die kleurstelling.

#9. Samsung Galaxy S22 – graphite – 8GB/128GB

#10. Samsung Galaxy S22 – cream- 8GB/128GB

#11. Samsung Galaxy S22 – sky blue – 8GB/128GB

#12. Samsung Galaxy S22 – violet – 8GB/128GB

#13. Samsung Galaxy S22 – graphite- 8GB/256GB

#14. Samsung Galaxy S22 – cream – 8GB/256GB

#15. Samsung Galaxy S22 – sky blue- 8GB/256GB

#16. Samsung Galaxy S22 – violet – 8GB/256GB

Samsung Galaxy S22 Plus: vier kleuren, twee opslagvarianten

Verschillen met de normale S22 op het gebied van kleuren en opslagvarianten biedt de grotere Galaxy S22 Plus niet. Dat betekent ook dat je dat toestel op kunt pikken in vier kleuren via de bekende verkooppunten: Phantom Black, Green, Pink Gold en Phantom White.

#17. Samsung Galaxy S22 Plus – zwart – 8GB/128GB

#18. Samsung Galaxy S22 Plus – groen – 8GB/128GB

#19. Samsung Galaxy S22 Plus – roze – 8GB/128GB

#20. Samsung Galaxy S22 Plus – wit – 8GB/128GB

#21. Samsung Galaxy S22 Plus – zwart – 8GB/256GB

#22. Samsung Galaxy S22 Plus – groen – 8GB/256GB

#23. Samsung Galaxy S22 Plus – roze – 8GB/256GB

#24. Samsung Galaxy S22 Plus – wit – 8GB/256GB

Via Samsung zelf kun je dus ook versies kopen in de kleuren: gray, cream, violet of light blue. Daarbij heb je dus ook keuze uit twee varianten qua werk- en opslaggeheugen.

#25. Samsung Galaxy S22 Plus – graphite – 8GB/128GB

#26. Samsung Galaxy S22 Plus – cream- 8GB/128GB

#27. Samsung Galaxy S22 Plus – sky blue – 8GB/128GB

#28. Samsung Galaxy S22 Plus – violet – 8GB/128GB

#29. Samsung Galaxy S22 Plus – graphite- 8GB/256GB

#30. Samsung Galaxy S22 Plus – cream – 8GB/256GB

#31. Samsung Galaxy S22 Plus – sky blue- 8GB/256GB

#32. Samsung Galaxy S22 Plus – violet – 8GB/256GB

Samsung Galaxy S22 Ultra: andere kleuren, meer werkgeheugen

Ben je echt op zoek naar het beste van het beste? Dan is er nog de Galaxy S22 Ultra waarmee Samsung groots uitpakt. Zo is dat toestel via allerlei kanalen te verkrijgen in vier kleuren. Daarnaast zijn er versies beschikbaar met meer werkgeheugen dan de S22 en S22 Plus. Die twaalf modellen van de S22 Ultra vind je hieronder bij elkaar:

#33. Samsung Galaxy S22 Ultra – zwart – 8GB/128GB

#34. Samsung Galaxy S22 Ultra – rood – 8GB/128GB

#35. Samsung Galaxy S22 Ultra – groen – 8GB/128GB

#36. Samsung Galaxy S22 Ultra – wit – 8GB/128GB

#37. Samsung Galaxy S22 Ultra – zwart – 12GB/256GB

#38. Samsung Galaxy S22 Ultra – rood – 12GB/256GB

#39. Samsung Galaxy S22 Ultra – groen – 12GB/256GB

#40. Samsung Galaxy S22 Ultra – wit – 12GB/256GB

#41. Samsung Galaxy S22 Ultra – zwart – 12GB/512GB

#42. Samsung Galaxy S22 Ultra – rood – 12GB/512GB

#43. Samsung Galaxy S22 Ultra – groen – 12GB/512GB

#44. Samsung Galaxy S22 Ultra – wit – 12GB/512GB

Via de fabrikant zelf kun je ook kiezen voor een rode versie of lichtblauwe variant. Ook brengt Samsung ‘m via die weg op de markt in het grijs. Tot slot heb je keuze uit een model met 1TB aan interne opslag, in de genoemde drie exclusieve kleuren.

#45. Samsung Galaxy S22 Ultra – graphite- 8GB/128GB

#46. Samsung Galaxy S22 Ultra – sky blue- 8GB/128GB

#47. Samsung Galaxy S22 Ultra – red – 8GB/128GB

#48. Samsung Galaxy S22 Ultra – graphite – 12GB/256GB

#49. Samsung Galaxy S22 Ultra – sky blue- 12GB/256GB

#50. Samsung Galaxy S22 Ultra – red – 12GB/256GB

#51. Samsung Galaxy S22 Ultra – graphite – 12GB/512GB

#52. Samsung Galaxy S22 Ultra – sky blue- 12GB/512GB

#53. Samsung Galaxy S22 Ultra – red – 12GB/512GB

#54. Samsung Galaxy S22 Ultra – graphite – 12GB/1TB

#55. Samsung Galaxy S22 Ultra – sky blue- 12GB/1TB

#56. Samsung Galaxy S22 Ultra – red – 12GB/1TB

Meer over de Samsung Galaxy S22

