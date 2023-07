Dit zijn alle varianten van de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Fold 5

Ze zijn eindelijk gepresenteerd! We hebben het natuurlijk over de Samsung Galaxy Z Flip 5 en Z Fold 5. Van elk van die toestellen zijn er heel wat modellen te koop, maar welke past het best bij jou?

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Modellen op een rij: Samsung Galaxy Z Flip 5

De Galaxy Z Flip 5 is het nieuwste klaptoestel van Samsung en te koop in verschillende kleuren en geheugenvarianten. Daarbij kun je via de fabrikant zelf ook nog eens meerdere exclusieve kleuren kopen. Al met al heb je dus heel wat keuze en wij hebben ze allemaal voor je op een rijtje gezet.

Er zijn acht modellen te koop van de Flip 5 bij alle verkooppunten, dat zijn:

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – zwart

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – lichtgeel

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – paars

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – mint

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – zwart

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – lichtgeel

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – paars

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – mint

Via Samsung zelf zijn onderstaande varianten exclusief verkrijgbaar:

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – grijs

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – blauw

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – groen

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/256GB – geel

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – grijs

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – blauw

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – groen

Samsung Galaxy Z Flip 5 8/512GB – geel

Samsung Galaxy Z Fold 5: 15 modellen te koop

Van de grotere Samsung Galaxy Z Fold 5 zijn ook heel wat varianten verkrijgbaar. Dat toestel is wel verkrijgbaar in slechts drie kleuren, maar via Samsung zelf wel in een variant met maar liefst 1TB interne opslag. Al met al ook genoeg keuze dus.

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/256GB – zwart

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/256GB – lichtgeel

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/256GB – blauw

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/512GB – zwart

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/512GB – lichtgeel

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/512GB – blauw

Op zoek naar een exclusieve kleur of meer opslag, dan moet je bij Samsung zijn:

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/256GB – grijs

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/256GB – donkerblauw

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/512GB – grijs

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/512GB – donkerblauw

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB – zwart

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB – lichtgeel

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB – blauw

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB – grijs

Samsung Galaxy Z Fold 5 12/1TB – donkerblauw

Meer over Samsung Galaxy Unpacked

Dit maandthema wordt gesponsord door KPN. KPN heeft geen invloed op de inhoud van de artikelen die we publiceren.