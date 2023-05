Het slotje verdwijnt uit Chrome: zo weet je nog wel of een website veilig is

Google verwijdert het kleine icoontje van een slotje uit de Chrome-webbrowser. Met deze tips weet je nog wel wat veilige websites zijn.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Google Chrome-slotje verdwijnt: wat zijn veilige websites?

Google voert later dit jaar een opvallende verandering door voor webbrowser Chrome. Het kleine icoontje van een slotje in de adresbalk verdwijnt. Daar komt een nieuw icoontje voor in de plaats, waar je op klikt om verschillende instellingen te bekijken.

Als het gaat om veilig surfen, was het slotje altijd iets om in de gaten te houden. Via dit slotje weet je namelijk dat je te maken hebt met een beveiligde verbinding. Bij een website zonder slotje moet je nooit persoonlijke gegevens invullen, want dan weet je niet wie er nog meer mee kan kijken.

Google heeft een onderzoek uitgevoerd en maar 11 procent van de gebruikers weet wat dit slotje betekent en daarom wordt het knopje weggehaald.

Minder relevant

Het slotje is ook minder relevant geworden. Aanvankelijk was het verschil tussen websites die http gebruikten (niet beveiligd) en https (wel beveiligd) belangrijk, omdat er nog heel veel onbeveiligde websites bestonden. Google stelt dat inmiddels 95 procent van de websites die worden geladen via Chrome gewoon https hebben.

Het slotje geeft daarnaast onterecht een gevoel van veiligheid. Zeker als je niet precies weet wat dit icoontje betekent. Een malafide website kan namelijk ook gewoon een slotje hebben. Dat betekent enkel dat de verbinding is beveiligd en niet dat er een veilige partij achter zit.

Daarom kiest Google ervoor om het slotje te verwijderen, maar hoe weet je dan of je met een veilige website te maken hebt?

1. Controleer de url

Het allerbelangrijkste wat je kunt doen is het controleren van de url. Androidplanet.nl is een veilige website, maar op zo’n url zijn een hoop variaties te verzinnen die niet direct opvallen. Zoals Amdroidplanet, Androidplant of Androldplanet. Ook ziet een hoofdletter i er hetzelfde uit als een kleine l. Achter zo’n kleine variatie kan een schadelijke website zitten.

2. Controleer of https wordt gebruikt

Het slotje verdwijnt dan wel van Google Chrome, maar het is nog steeds mogelijk om te controleren of de website een beveiligde verbinding heeft. Dat doe je door op het vervangende icoontje te klikken, of door te controleren of er in de url ‘https’ wordt gebruikt in plaats van ‘http’.

3. Keurmerk

Als het om een webshop gaat, is het verstandig om te zoeken naar een keurmerk. Denk aan Thuiswinkel Waarborg en Keurmerk Webshop. Je kunt natuurlijk niet blind afgaan op deze keurmerken op de website, want die kunnen makkelijk nagemaakt worden. Daarom ga je naar de website van het genoemde keurmerk en controleer je of die webshop daar inderdaad is aangesloten.

4. Pop-ups

Hoewel het tegenwoordig een stuk minder het geval is dan vroeger, zijn pop-ups nog steeds een teken van een malafide website. Dan hebben we het niet over de pop-up met de vraag of je cookies wil accepteren, maar je moet denken aan schermen met reclames. Sluit de website zo snel mogelijk als je deze pop-ups ziet verschijnen.

5. Doe de check bij Google

Weet je het echt niet zeker? Dan kun je een check laten uitvoeren door Google. Daarvoor ga je naar Google Safe Browsing en vul je de website in. Vul je daar bijvoorbeeld Androidplanet.nl in, dan vertelt Google: “Geen onveilige content gevonden”.

Veel veiligheidstips

Om helemaal veilig te blijven op je Android is wel enige oplettendheid nodig, maar op Android Planet helpen we je op weg. Zo vertellen we je hoe je malware op je Android-toestel voorkomt, herkent en verwijdert. Ook vertellen we je hoe je extra veilig en anoniem online surft en hoe je in één middag overal een veilig wachtwoord instelt.