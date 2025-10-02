Zo verban je vervelende nummers uit jouw Spotify-algoritme

2 oktober 2025, 11:01
Nummers in je playlists die je liever niet meer hoort. Klinkt bekend, toch? Skippen had vaak geen zin, want Spotify dacht dat je het nummer later alsnog wilde beluisteren. Gelukkig hebben de Zweden daar iets op bedacht.

Nummers uit Spotify-algoritme verwijderen doe je zo

Tot nu toe wist Spotify niet goed om te gaan met gebruikers die een nummer na een paar seconden skipten. Het algoritme vermoedde dat je het nummer op een later moment wél wilde horen en stopte die muziek soms zelfs in je Discover Weekly of Wrapped. Een frustratie waar jarenlang weinig aan te doen was.

Gelukkig heb je dankzij een nieuwe update als gebruiker meer invloed om nummers die je niks vindt, steviger weg te stoppen. Handig als je een hekel hebt aan bepaalde nummers of artiesten. Losse nummers en playlists uitsluiten van je muzieksmaakprofiel doe je zo.

  1. Ga naar het nummer dat (of de playlist die) je wil uitsluiten van je muzieksmaakprofiel;

  2. Tik op de drie puntjes naast het nummer (of de drie puntjes onder de playlist);

  3. Kies hier voor de optie ‘Niet gebruiken voor je muzieksmaakprofiel’.

    Zo verbeter je dus simpel je Spotify-algoritme.

Is het verbannen nummer of playlist eigenlijk stiekem best wel leuk? Geen enkel probleem: zoek het op en tik weer op de drie puntjes. Daar staat als het goed is nu de optie ‘Gebruiken voor je muzieksmaakprofiel’.

Het goede nieuws is dat deze feature voor iedereen te gebruiken is. Dus voor zowel gebruikers van iOS als Android en voor betalende én gratis Spotify-abonnees. Ook elk device (mobiel, tablet, desktop) is meegenomen.

Spotify-functie niet feilloos

Kleine kanttekening: de streaminggigant kan niet garanderen dat verbannen nummers helemaal nooit meer afgespeeld worden. Ze hebben alleen een stuk minder invloed op je Spotify-algoritme.

Nieuwe Spotify functies

Als je een nummer echt nooit meer wil horen, is er nog steeds de optie ‘Nummer verbergen’. Maar deze feature is beperkt beschikbaar. Zo hebben gratis gebruikers en gebruikers van de desktop app of webversie van Spotify deze optie (nog) niet.

Had jij ook weleens last van ongewenste nummers in je playlists of valt dat wel mee? En ben je blij met de nieuwe feature? Laat het ons weten in de reacties.

Bron: Spotify
Streaming Spotify

Lezersreacties

