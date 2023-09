Chromebooks krijgen nu 10 jaar lang updates

Het updatebeleid van Chromebooks was al goed, maar Google plakt daar nog twee jaar extra updates aan vast. Dat betekent dat elke Chromebook straks maar liefst 10 jaar lang updates krijgt.

Chromebooks zijn er in allerlei vormen, maten en prijsklassen, maar ze hebben een ding gemeen: ze draaien op ChromeOS en Google verzorgt de updates. Vanaf volgend jaar rolt Google een beter updatebeleid uit voor deze handige apparaten. Momenteel rollen er acht jaar lang updates uit voor Chromebooks, maar dit wordt nog langer.

Heb je een Chromebook uit 2021 of later, dan krijg je automatisch langer updates. Die worden om de vier weken uitgerold voor een periode van gedurende tien jaar, zo laat de fabrikant weten.

Heb je een oudere Chromebook, dan kun je het langere updatebeleid activeren nadat je de laatste officiële update hebt ontvangen. De updates bevatten onder andere beveiligingspatches om (eventuele) lekken te dichten.

Google zelf zegt dat er voor elke afzonderlijke Chromebook wordt samengewerkt met de fabrikanten van componenten om de updates klaar te stomen.

Meer over ChromeOS

Met een Chromebook werk je veelal in de cloud, wat anders is dan bij Windows- of MacOS-computer. Het besturingssysteem is daardoor licht in gebruik en heeft niet al te krachtige hardware nodig om vlot te kunnen draaien. Met Chrome OS kun je wel allerlei apps gebruiken, games spelen of gebruikmaken van diensten zoals Netflix of YouTube.

Meer weten? Check dan onze uitgebreide thema-pagina over ChromeOS. Je hebt keuze uit kleine en lichte Chromebooks met niet al te krachtige hardware, maar kunt ook kiezen voor varianten met een losse videokaart of aanraakgevoelig scherm. Op zoek naar een Chromebook? Check dan ons overzicht met daarin de beste Chromebooks in drie prijsklassen.

