Er komt een verbod op de distributie van TikTok en WeChat in de Verenigde Staten. Beide Chinese apps mogen vanaf 20 september niet meer in de Amerikaanse App Store en Play Store te vinden zijn.

President Trump ondertekende in augustus een decreet dat het Amerikaanse burgers en bedrijven verbiedt om zaken te doen met TikTok en WeChat. De sociale netwerken zouden content censureren, gebruikers bespioneren en data doorspelen aan de Chinese overheid. Dat zou weer een bedreiging vormen voor de economie en nationale veiligheid van de Verenigde Staten.

TikTok kon het verbod voorkomen door de Amerikaanse tak van het bedrijf te verkopen. Hoewel Microsoft interesse toonde, kwam het niet tot een deal. TikTok is nog wel in onderhandeling met het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle. Trump zou die overeenkomst echter niet zien zitten, omdat Oracle slechts twintig procent van TikTok over wil nemen.

Het verbod op TikTok en WeChat gaat dus vermoedelijk door en geldt dan vanaf 20 september. Bestaande gebruikers kunnen de apps vanaf die datum ook niet meer updaten. WeChat mag bovendien geen financiële diensten meer aanbieden. De app zal vermoedelijk binnen een paar dagen niet meer werken in de Verenigde Staten. De verwachting is dat TikTok vanaf 12 november onbruikbaar wordt in de VS.

CEO TikTok vraagt om steun

De interim-CEO van TikTok, Vanessa Pappas, heeft Facebook en Instagram om publieke steun gevraagd. Ze meent dat een verbod op TikTok slecht zou zijn voor de vrijheid van meningsuiting. Volgens Pappas is het bedrijf inmiddels zeer transparant over hoe het omgaat met gegevens van gebruikers. Ook zou TikTok van plan zijn om alle data in de toekomst door een Amerikaans bedrijf te laten beheren.

Amerikaanse TikTok-verslaafden hebben overigens wel een alternatief. YouTube presenteerde deze week Shorts, waarmee je ook korte filmpjes kunt maken, bewerken en delen.

Amerika en techbedrijven

De regering van de Verenigde Staten ligt al langer overhoop met China. Trump verbiedt Amerikaanse bedrijven bijvoorbeeld om zaken te doen met smartphonefabrikant Huawei. Dat kan daardoor geen Android aanbieden op haar telefoons en werkt aan eigen besturingssystemen. Sommige landen weren Huawei ook uit hun 5G-netwerk.

