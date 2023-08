Nieuw: verdien gratis Google Play-tegoed met ‘bonnentaken’

Dankzij de Google Opinion Rewards-app kon je al Google Play-saldo verdienen door enquêtes in te vullen. Nu heeft Google een nieuwe functie geïntroduceerd die je elke keer wat centen opleveren: bonnentaken.

Verdien Google Play Store-tegoed met upload van je bon

Wij zijn er fan van: Google Opinion Rewards. Met de handige app van Google krijg je regelmatig een enquête. Heb je die ingevuld dan verdien je enkele centen die je weer kunt uitgeven in de appwinkel van de zoekgigant. Zo spaar je in een jaar best makkelijk en snel voor een paar gratis apps, games of bijvoorbeeld boeken in de Play Store.

De laatste maanden werd er al steeds vaker gevraagd om een bonnetje te uploaden van een winkel waar je misschien geweest was. Daar is nu een aparte categorie in de app voor gemaakt en uitgerold: bonnentaken. In plaats van via een korte vragenlijst, vraagt Google direct of je een bonnetje van een bepaalde winkel wil uploaden.

Je kunt er direct voor kiezen om een bonnetje te uploaden. Je kunt echter ook aangeven dat je de taak wil overslaan, je de winkel niet bezocht hebt of bijvoorbeeld geen bon of alleen een digitale hebt. Kies je ervoor om de taak over te slaan dan levert dat twee cent op, upload je wel een rekening dan verdien je wat meer centjes.

Meer over Google Opinion Rewards

Zelf wat Play Store-saldo verdienen? Download de app dan via onderstaande knop en log in met het Google-profiel die je ook gebruikt om aankopen te doen in de appwinkel. De enquêtes en vragen om een bonnetje te uploaden verschijnen dan vanzelf. Je kunt niet forceren om wat vragen te beantwoorden om zo geld te verdienen.

Google Opinion Rewards Google LLC 7,6 (3.229.560 reviews) Gratis via Google Play via Google Play

Hoe vaak je een vragenlijstje krijgt of een ‘bonnentaak’ is lastig te voorspellen. Soms gebeurt het dat je meerdere enquêtes per week krijgt, maar het kan ook een maandje stil zijn.

Wees je er natuurlijk ook van bewust dat je wel wat inlevert voor dat verkregen tegoed: privacy. Google weet al hartstikke veel van je door gebruik van apps als Google Chrome. Door specifieke vragen te beantwoorden over je leeftijd, gezinssituatie, niveau van scholing of welke winkels je wel of niet hebt bezocht weten ze echter nog veel meer van je dan je misschien denkt.