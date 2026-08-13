‘Bluetooth-oortjes dragen is als het zetten van magnetron op hoofd’

Ja, dat las je goed. Een populaire Mexicaanse arts gespecialiseerd in anti-aging en de levensverwachting van mensen, maakte deze alarmerende vergelijking onlangs. Wat is er precies van waar en wat niet?

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Prikkelende uitspraak in podcast

We lazen dit nieuwtje op een Spaanse nieuwssite en waren gelijk geboeid. Zou het echt kloppen dat het dragen van bluetooth-oortjes gepaard gaat met zoveel straling dat je dit eigenlijk niet zou moeten willen? Patricio Ochoa, een populair-wetenschappelijke mediapersoonlijkheid en arts (met ruim één miljoen volgers op Instagram) zwengelde onlangs de discussie aan over de mogelijke risico’s van bluetooth-oortjes.

Op dat platform zorgde hij voor opschudding door in een podcastfragment het gebruik van bluetooth-oortjes te vergelijken met de werking van een magnetron. Dat zijn natuurlijk pakkende en paniekzaaiende teksten voor op sociale media, maar in hoeverre zit er een kern van waarheid in?

Een kwestie van vermogen

Bluetooth en een magnetron gebruiken inderdaad elektromagnetische straling in ongeveer dezelfde frequentieband rond 2,4GHz. Dat betekent echter niet dat ze biologisch hetzelfde effect hebben. Deskundigen benadrukken dat het vermogen, de afstand en de duur van blootstelling daarbij doorslaggevend zijn. Deze drie factoren bepalen de daadwerkelijke impact op menselijk weefsel.

Ochoa nuanceerde zijn uitspraak wel gelijk door te zeggen dat het samenvallen van de frequentie beide apparaten nog niet gelijkwaardig maakt en dat het gaat om de uitgezonden energie. Een magnetron levert veel vermogen (honderden tot wel duizend watt) om voedsel te verwarmen. Draadloze oortjes daarentegen communiceren over een korte afstand en gebruiken daarvoor veel kleinere vermogens dan een magnetron.

Een video openen met een zeer pakkende stelling om die vervolgens te nuanceren, dat werkt vaak geweldig op social media. Het betekent wel dat iemand die alleen de eerste paar seconden ziet of hoort, precies de verkeerde boodschap kan meenemen.

Schade door straling en bluetooth: wat is bewezen?

Nu wordt het een beetje technischer. Gezondheidsinstanties wijzen erop dat bluetooth gebruikmaakt van niet-ioniserende straling, dezelfde categorie als andere radiogolven, zoals bij magnetrons het geval is. In tegenstelling tot röntgenstraling of gammastraling hebben deze frequenties onvoldoende energie om atomen te ioniseren of chemische bindingen te verbreken, waardoor het schademechanisme anders zou zijn.

Het thermische effect is het belangrijkste mechanisme dat wetenschappelijk goed is beschreven bij hoge blootstelling: het veroorzaakt opwarming van weefsels. Bij de normale niveaus van dagelijks gebruik van diverse draadloze apparaten hebben gezondheidsinstanties en peer-reviewed studies echter geen overtuigend bewijs gevonden dat bluetooth-oortjes leiden tot een significante oververhitting van de hersenen of ander letsel.

Dat wil overigens niet zeggen dat alle mogelijke gezondheidseffecten van bluetooth definitief zijn uitgesloten. Wetenschap werkt zelden met zulke absolute zekerheden en onderzoek naar mogelijke langetermijneffecten van radiofrequente elektromagnetische velden loopt dus nog.

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Let hier altijd goed op bij (bluetooth) oortjes

Het belangrijkste, goed aangetoonde gezondheidsrisico bij het gebruik van oortjes heeft niet te maken met het bluetoothsignaal, maar met het volume. Urenlang achter elkaar op hoog volume naar muziek of een podcast luisteren kan geleidelijk en blijvend gehoorverlies veroorzaken. Dat is de praktische bedreiging waar in KNO-praktijken wereldwijd veel aandacht voor is.

Daarom zijn de aanbevelingen eenvoudig en praktisch: zet het volume lager, luister niet te lang achter elkaar en neem regelmatig pauzes. De vaak genoemde 60/60-regel (niet meer dan 60 procent van het maximale volume en niet langer dan 60 minuten achter elkaar) is daarbij een handige vuistregel, maar geen harde medische grens. Hoe veilig luisteren is, hangt af van zowel het daadwerkelijke geluidsniveau als de duur van de blootstelling.

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