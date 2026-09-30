Komt deze handige functie van Chinese navigatie-app ook naar ons?

In Europa zijn veel automobilisten dagelijks erg blij met Google Maps, Waze, Flitsmeister of TomTom. In China is navigatie-app AMap juist een grote speler. Die app onderscheidt zich met interessante info over verkeerslichten.

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AMap: meer dan een navigatie-app

Grote kans dat je nog nooit van AMap hebt gehoord. Deze navigatiedienst bestaat inmiddels bijna 25 jaar, is onderdeel van Alibaba en wordt dagelijks door zo’n 170 miljoen Chinezen gebruikt. Dat komt mede doordat AMap meer is dan alleen een navigatie-app. Je kunt er bijvoorbeeld taxi’s mee regelen en informatie vinden over restaurants, attracties en andere bezienswaardigheden.

Een andere belangrijke functie in de app is de real-time verkeersinformatie. Dan hebben we het niet alleen over files, ongelukken en andere mogelijke gevaarlijke situaties op de weg. Daar word je bij de meeste Europese en Amerikaanse natuurlijk ook van op de hoogte gehouden. Indrukwekkender is dat de navigatie-app van AMap rechtstreeks samenwerkt met Chinese kaart- en verkeersinfrastructuur.

Dat stelt AMap in staat om gebruikers tijdens het navigeren te tonen hoelang het nog duurt voordat een rood verkeerslicht op groen springt. Niet alleen als je achter het stuur van je auto zit, ook fietsers en voetgangers krijgen deze informatie.

Zo werkt bijzondere verkeerslichtfunctie

AMap doet meer dan simpelweg een aftelklok tonen. De app kan zelfs voorspellen dat je met het huidige verkeer het eerstvolgende groene licht waarschijnlijk niet gaat halen. Ook zie je hoe vaak je nog moet wachten voordat je het stoplicht veilig voorbij bent.

Deze functies zouden volgens AMap al werken voor bijna een half miljoen kruispunten in het Chinese vasteland, Hongkong, Macau en Taiwan. Sinds mei 2022 profiteren bestuurders al van deze handige info over verkeerslichten op hun routes.

Opvallend is dat AMap hiervoor niet noodzakelijk rechtstreeks met verkeerslichten verbonden hoeft te zijn. In plaats daarvan analyseert de app grote hoeveelheden verkeersdata. Als veel auto’s op hetzelfde punt remmen, stilstaan en vervolgens weer optrekken, kan het systeem daaruit de cyclus van een verkeerslicht afleiden. Actuele verkeersgegevens worden vervolgens gebruikt om voorspellingen aan te scherpen.

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Krijgt AMap ook in Nederland voet aan wal?

Het is niet zo dat populaire navigatie-apps in ons land niets kunnen melden over stoplichten. Flitsmeister bijvoorbeeld ontvangt informatie van aangesloten slimme verkeerslichten. Het nadeel daarvan is dat de functie afhankelijk is van de aanwezigheid van deze infrastructuur.

AMap kiest zoals gezegd voor een andere aanpak. Door grote hoeveelheden data te analyseren, kan de app zelf inschatten wat een verkeerslicht waarschijnlijk gaat doen. Dat maakt de techniek interessant voor Europese bestuurders. De vraag is alleen: komt AMap zelf naar Europa, of nemen bestaande navigatie-apps deze aanpak over?

Die eerste optie lijkt in ieder geval niet uitgesloten. Alibaba zegt dat het gebruik van AMap buiten het Chinese vasteland toeneemt. En volgens TMT Post, een Chinees digitaal nieuws- en mediaplatform dat zich richt op technologie en telecom, wil AMap specifiek zijn verkeerslichttechniek stap voor stap buiten de Chinese markt uitrollen.

Ook in de huidige internationale versie van AMap is de verkeerslicht-afteller expliciet een functie. Dat kan erop wijzen dat Alibaba de techniek uiteindelijk op grotere schaal beschikbaar wil maken. Of en wanneer Nederlandse automobilisten de functie kunnen gebruiken, is daarmee nog niet duidelijk. Maar mocht AMap zijn plannen doorzetten, kan de afteller voor verkeerslichten zomaar een functie worden die ook wij op dagelijkse basis kunnen gaan gebruiken.

Wat vind jij van de toevoeging van verkeerslichtinfo in navigatie-apps? Handig of wellicht gevaarlijk omdat weggebruikers dan minder zelf hoeven na te denken? Deel het met ons.