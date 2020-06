Alles over verlengen en overstappen van je mobiele abonnement

Als je mobiele contract bijna afloopt, heb je verschillende mogelijkheden. Zo kun je het huidige contract verlengen, niks doen, overstappen naar een ander type abonnement óf provider, of eens kijken naar een sim-only.

Verlengen en overstappen mobiel abonnement

Er is een verschil tussen verlengen van je huidige abonnement of overstappen naar een andere provider. Bij verlengen sluit je een nieuw contract af bij je huidige provider, waarmee je je huidige telefoonnummer gewoon kunt blijven gebruiken.

Kies je ervoor om over te stappen naar een andere provider, dan heb je daarin de keuze. Zo neem je makkelijk jouw huidige 06-nummer mee, of je kiest juist voor een heel nieuw nummer.

Wanneer kan ik verlengen of overstappen?

Voordat je huidige contract bij je mobiele provider afloopt, kun je vaak al verlengen of overstappen. Wanneer je exact mag verlengen of overstappen verschilt per provider. Voor de meest gebruikte providers in Nederland vind je die informatie in onderstaand overzicht.

Ben – verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen

– verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen HollandsNieuwe – verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen

– verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen KPN – verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen

– verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen Lebara – verlengen niet mogelijk – overstappen 120 dagen

– verlengen niet mogelijk – overstappen 120 dagen Simpel – verlengen 180 dagen – overstappen 120 dagen

– verlengen 180 dagen – overstappen 120 dagen Simyo – verlengen niet mogelijk – overstappen 120 dagen

– verlengen niet mogelijk – overstappen 120 dagen Tele2 – verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen

– verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen T-Mobile – verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen

– verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen Vodafone – verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen

– verlengen 120 dagen – overstappen 120 dagen YouFone – verlengen 120 dagen – overstappen 150 dagen

– verlengen 120 dagen – overstappen 150 dagen Ziggo – verlengen niet mogelijk – overstappen 120 dagen

Verleng je jouw huidige abonnement of kies je al voor een overstap voor de afloopdatum van het huidige contract? Als je daarbij kiest voor een nieuwe smartphone, krijg je die direct geleverd. Zo kun je alvast genieten van dat toestel, terwijl je nog gebruikmaakt van je huidige abonnement.

Mijn abonnement loopt binnenkort af, wat nu?

Loopt je huidige abonnement binnenkort af, wat je checkt op je contract of in de app van de provider, bekijk dan de tabel hierboven om te kijken of jij al mag verlengen of mag overstappen. Is dat het geval, dan kun je zelf op zoek naar de beste aanbieding die bij jouw gebruik past. Alle providers bieden verschillende bundels aan waarbij de inhoud verschilt.

Zo kun je zelf kiezen hoeveel belminuten, MB’s voor data of sms’jes jij in de bundel wilt. Check ook gelijk even of je al andere diensten van een provider afneemt. Als dat het geval krijg je namelijk vaak een maandelijkse korting of andere extra’s bij je mobiele bundel.

Kies voor sim only

Heb je nog een smartphone die goed werkt of heb je een toestel met plaats voor twee simkaarten? Dan is het afsluiten van een nieuwe abonnement inclusief smartphone geen voor de hand liggende keuze. Een sim only afsluiten is dat dan juist wel.

Er zijn verschillende aanbieders van dit type abonnement. Ook kun je kiezen voor verschillende looptijden. Zo kies je voor een maandelijks opzegbaar sim only-abonnement, als je niet al te lang wil vastzitten aan een contract. Maakt dat je niet uit, kies dan voor een sim only-deal van één of juist twee jaar, wat per maand vaak ook nog iets goedkoper is.

Wat gebeurt er als ik niet verleng of overstap?

Ben je vergeten om te verlengen of je overstap te regelen of wil je dat om bepaalde redenen niet, dan loopt je huidige abonnement gewoon door. Dat kan gevolgen hebben voor de maandelijkse abonnementskosten. Zo kan het zijn dat een afgesproken korting vervalt, waardoor deze kosten hoger worden. Of dat het geval is, verschilt per aansluiting en kun je checken in je huidige contract.

Bij het verlengen van je abonnement of de overstap naar een andere provider kun je ook vaak rekenen op wat korting. Ook dat kan verschillen per aansluiting, persoon en provider. Wel is verlengen of overstappen dus vaak voordeliger dan het laten doorlopen van je huidige abonnement na de afloopdatum.

Mijn huidige contract is al verlopen

Is de einddatum van je huidig abonnement verstreken? Dan loopt je abonnement (misschien dus tegen hogere kosten) automatisch door. Verlengen bij diezelfde provider is per direct mogelijk, waarbij je wel kunt kiezen voor een ander abonnement qua inhoud. Maak je de overstap naar een andere provider, denk dan wel aan de opzegtermijn van een maand. Voordat je nieuwe contract ingaat, maak je dus nog een maand gebruik van de diensten van je oude provider.

Wat moet ik regelen als ik overstap of verleng?

Als je wilt overstappen naar een nieuwe provider of je huidige abonnement wilt verlengen hoef je niet veel zelf meer te regelen. Check eerst of je al mag verlengen of overstappen. Als dat mag kies je het juiste abonnement waarvan je gebruikt wil maken. Vervolgens vul je hiervoor de aanvraag in bij de gekozen provider.

Je oude abonnement opzeggen is niet nodig. De gekozen provider regelt dat, waar nodig, met je oude provider zodat alles goed in elkaar overloopt. Van je nieuwe provider krijg je vervolgens het contract met gegevens over de prijs, de contractsduur, eventuele kortingen en de ingangsdatum van het nieuwe contract.