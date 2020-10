Vermeende klaptelefoon Huawei te zien op gelekte schets

Huawei werkt naar verluidt aan een klaptelefoon. Op een gelekte schets is het ontwerp van dit toestel te zien. De smartphone zou een concurrent moeten worden voor onder meer de Samsung Galaxy Z Flip.

‘Huawei komt met eerste klaptelefoon’

LetsGoDigital heeft schetsen gepubliceerd van Huawei’s vermeende klaptelefoon. Daarop is een toestel te zien dat in uitgevouwde vorm volledig uit scherm bestaat. Er zijn geen gaten zichtbaar voor een frontcamera.

Gebruikers kunnen vermoedelijk selfies schieten met de twee camera’s op de achterkant. Daar vinden we namelijk een tweede scherm. Dat is relatief groot en zou dus prima kunnen helpen bij het maken van zelfportretten. Ook kun je op dat scherm waarschijnlijk je notificaties en de tijd checken zonder de telefoon open te klappen.

Verdere specificaties van Huawei’s klaptelefoon zijn nog niet bekend. Ook naar de prijs kunnen we alleen nog gissen, maar die zal vermoedelijk vrij hoog liggen.

De Samsung Galaxy Z Flip, een voorname concurrent van Huawei’s mogelijke klaptelefoon

Huawei zou niet de eerste fabrikant zijn die de klaptelefoon van weleer in een fris jasje steekt. Samsung kwam eerder dit jaar met de Galaxy Z Flip, waar we best enthousiast over waren. Motorola blies het iconische clamshell-design zelfs al in 2019 nieuw leven in met de Motorola Razr.

Een andere soort opvouwbare telefoon

Huawei bracht eerder al twee andere opvouwbare telefoons uit. De Mate X en de Mate Xs zijn toestellen die je niet in de lengte, maar in de breedte openklapt. Daardoor heb je naast een smartphone ook een kleine tablet bij je. Samsung heeft met de Galaxy Fold en de Galaxy Z Fold 2 soortgelijke apparaten in het assortiment. Al die telefoons hebben twee dingen gemeen: ze zijn erg duur en behoorlijk kwetsbaar.

Geen enkel artikel over Huawei kan helaas eindigen zonder het Amerikaanse handelsverbod te noemen. Daardoor draaien alle smartphones van het bedrijf op een open-source versie van Android, die minder vaak beveiligingsupdates krijgt.

Erger is dat je ook geen toegang hebt tot de Play Store en vele apps dus niet op een normale manier kunt installeren of bijwerken. Dat zou kunnen veranderen als Joe Biden de Amerikaanse presidentsverkiezingen wint, maar zeker is dat allerminst.

